«المهندسين» تعلن تنظيم ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل لأعضائها

أعلنت النقابة العامة للمهندسين أنه يتم التنظيم والترتيب لعقد الملتقى الهندسي لنقابة المهندسين المصرية لتوفير فرص عمل مناسبة للأعضاء، ودعت النقابة الشركات والمؤسسات الراغبة التسجيل لحضور الملتقى، ويأتي ذلك في ظل سعي المجلس الحالي برئاسة النقيب هاني ضاحي لحل أزمة البطالة في صفوف المهندسين، حيث ذكر في أكثر من مناسبة أن عدد خريجي كليات الهندسة يفوق احتياج سوق العمل.

النقابة تدعو الشركات والمؤسسات الراغبة في الحضور إلى التسجيل

وقالت النقابة إنه بناءً على توجيهات المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين لتوفير وظائف للمهندسين، وفي ضوء الرؤية المستقبلية للجنة التوظيف بالنقابة العامة للمهندسين بتوفير فرص عمل لسد احتياجات سوق العمل بالتعاون مع جميع الشعب، فإنه يتم التنظيم والترتيب لعقد الملتقي الهندسي لنقابة المهندسين المصرية لتوفير فرص عمل مناسبة للمهندسين.

وأوضحت النقابة في إعلانها لأعضائها أنه على الشركات والمؤسسات الراغبة للمشاركة في الملتقى، التسجيل في اللينك التالي :https://forms.gle/quznMYjftrsMqFBu5

وقالت في رسالة للأعضاء «ترقبوا أكبر ملتقى للمهندسين خاص بالتوظيف».

من ناحية أخرى قررت النقابة مد فترة تجديد السجلات الهندسية بكافة أنواعها إلى 31 مارس 2021 دون تحصيل أي غرامات، وأوضحت أن ذلك يأتي نظرا للتزاحم الشديد من المهندسين في بداية شهر يناير من كل عام لتجديد سجلاتهم الهندسية، على أن يتم تحصيل غرامات التأخير على السجلات الهندسية التي يتم تجديدها بدءا من 1 أبريل بنسبة 100% من قيمة تجديد السجلات.

وأعلنت نقابة المهندسين في وقت سابق عن تنظيم عدة دورات تدريبة لشباب المهندسين في الدلتا ومنح أخرى لخريجي الهندسة في عدد من محافظات الصعيد، كما نظمت محاضرات في عدد من الشعبة المختلفة كشعبة العمارة والهندسة المدنية والشعبة الكهربية، حاضر فيها خبراء في المجالات ذات الصلة، وتم تسليم شهادات للمشاركين، على أن تستمر تلك الدورات في مطلع العام المقبل أيضا.