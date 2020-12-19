المهندسين تنفي صلتها باستمارات زيادة المعاشات: نسدد 102.5 مليون شهريا

قالت النقابة العامة للمهندسين إنه لوحظ في الفترة الأخيرة تداول استمارات منسوبة لنقابة المهندسين، مطلوب ملؤها ومنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لطلب زيادة معاشات نقابة المهندسين.

وأكدت هيئة مكتب المهندسين في بيان لها، أن هذه الاستمارة لا تمت بصلة للنقابة، وليست صادرة منها، وأنه ليس للنقابة علاقه بها نهائيا، كما ذكرت ما أسمته بـ«الحقائق التالية»:

1- ما تسدده النقابة للمهندسين وأسرهم المستحقين للمعاش (102.5) مليون جنيه شهريًا، وإجمالي المنصرف سنويا للمعاشات 1.230 مليار جنيه، وإجمالي المنصرف على الرعاية الصحية حوالي 179مليون جنيه سنويا، ليصبح إجمالي المنصرف 1.409 مليار جنيه سنويًا.

2- إيرادات النقابة السنوية بعد تعويض خسائر 222 مليون جنيه، عن فتره المجلس السابق في حدود 1.505 مليار جنيه.

3- المطلوب من خلال الإشاعات المتداولة زيادة المعاش إلى 1800 جنيه شهريا للمهندس، أي نصل إلى مصروفات تعادل 2.767 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يقرب من ضعف إيرادات النقابة الحالية.

4- إيرادات النقابة عام 2020 تعرضت لظروف جائحة كورونا في انخفاض حجم الأعمال بمصر والعالم.

5- قدمت النقابه تعديلًا للقانون لتحسين الإيرادات، وتم مناقشته والموافقة المبدئية عليه، وباقي الموافقة النهائية من مجلس النواب.

6- جارٍ عمل تحديث الدراسة الإكتوارية الخاصه بالمعاشات.

وتابع البيان: «تؤكد نقابة المهندسين ومجلسها الأعلى، على توافقها التام مع رغبة الأعضاء لتقديم أفضل الخدمات للزملاء المهندسين، أعضاء النقابة، ومنها المعاشات، وتم البدء فعلًا في تفعيل نظام الرعاية الطبية وتحويل تطبيقاتها لتكون إلكترونيا، لتوفير العناء الذي كان يلاقيه الزملاء، وخاصة زملاءنا كبار السن، وتبذل النقابة ومجلسها الأعلى وهيئة المكتب، كل مساعيها لتقديم الأفضل واللائق من خدمات لأبناء النقابة الأعزاء، وهذه المهنة العريقة».

وواصل البيان: «وتهيب نقابة المهندسين بالجميع عدم الانصياع وراء الإشاعات المغرضة التي تهدف للإثارة وعمل خلل في استقرار النقابة، لمحاوله عرقلتها عن تطبيق برنامج الإصلاح الذي بدأ ولا رجعة فيه لتصحيح المسار، ويعمل من يروج لمثل هذه الشائعات على إيجاد بلبلة وفرقة بين مجلس النقابة وأعضائها المحترمين، كما يؤكد نقيب مهندسي مصر، دائما، بأن النقابة في حاجة ماسة، لتضافر كل الجهود، لرفع شأن النقابة ومهنة الهندسة، ولمن أراد أن يتقدم بأي أفكار بناءة تسهم في ذلك، فليتقدم بها ليكون معاونًا وبناءً لنقابته العريقة».