«المهندسين» تعلن إصابة أمين الصندوق السابق بـ كورونا

أعلنت نقابة المهندسين منذ قليل، إصابة المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة السابق، وعضو المجلس الحالي، بفيروس كورونا المستجد، مشيدة بشفيق وما قدمه للعمل النقابي، سواء خلال عمله بنقابة القاهرة الفرعية خلال الفترة بين 2014 و2016، أو خلال عمله بالنقابة العامة للمهندسين، في الفترة من 2018 و2020.

وقالت النقابة في بيان لها، إن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، يعرب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة السابق وعضو المجلس الأعلى الحالي، وذلك بعد أن تأكدت إصابته بفيروس كورورنا المستجد كوفيد 19.

النقيب وأعضاء هيئة المكتب يتمنون الشفاء لشفيق ويشيدون بأداءه النقابي

وأكد ضاحي وجميع أعضاء هيئة المكتب، تمنياتهم له بالشفاء وعودته مره أخرى إلى الحقل النقابي، متمنين لجميع مصابي هذا الفيروس اللعين، بالشفاء العاجل.

ولفتت النقابة في بيانها، إلى أن المهندس مؤمن شفيق كان امين صندوق نقابة القاهرة الفرعية خلال الفترة من 2014 إلى 2016، وأمين الصندوق للنقابة العامة للمهندسين خلال الفترة من 2018 وحتى 2020، وقالت: «وهي شهدت هذه الفترة طفرة كبيرة في ميزانية نقابة المهندسين خلال العامين» بحسب البيان.

وكان المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، تماثل للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا خلال شهر يونيو الماضي، وكتب رسالة بخط يده لجموع المهندسين، أعلن فيها تماثله للشفاء وأسرته، موجها الشكر للفريق الطبي واصفا الجهود التي يبذلها الأطباء في هذا الصدد بالمضنية، مطالبا مهندسي مصر، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في كل مكان وكل موقع عمل، مطالبا إياهم أيضا بالحرص سواء في عملهم أو في بيوتهم أو مع زملائهم.