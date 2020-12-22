المشدد 3 سنوات لتاجر هتك عرض أجنبية داخل محله

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر محكمة عابدين بوسط القاهرة، مالك محل أدوات منزلية، بمنطقة قصر النيل، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لإدانته بهتك عرض سيدة أجنبية داخل المحل الخاص به، فى أكتوبر الماضي.. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبد الله سلام، وأمانة سر مجدي جبريل.

الضحية تتسوق

كشفت التحقيقات التى جرت فى الواقعة، أن المجني عليها أجنبية متزوجة من مصري ولديهما ابنة، وحضرت إلى مصر للعيش مع زوجها، وتوجهت إلى منطقة قصر النيل وساقتها قدماها إلى محل يملكه المتهم، ودلفت إلى المحل بينما كانت تحمل طفلتها على يدها، وبدأت تطالع الأدوات المنزلية المعروضة للبيع، وبينما كانت تسأله عن الأسعار، اقترب منها بحجة مداعبة الطفلة الصغيرة، وهتك عرضها بملامسة موضع عفتها أكثر من مرة إشباعا لرغبته الجنسية، فانصرفت مسرعة من المحل.

طلب النجدة

أجرت المجني عليها اتصالا بزوجها الذي حضر إلى مكان الواقعة، واستفسر منها عما حدث، ثم اصطحبها وتوجه إلى قسم شرطة قصر النيل، وحرر محضرا بالواقعة، مفاده أن زوجته تضررت من واقعة تحرش جسدى ارتكبها مالك محل أدوات منزلية بمنطقة قصر النيل، وبدأت المباحث تحريات حول المتهم، حتى تأكدت من ارتكابه الواقعة، وكشفت التحريات أنه ادعى مداعبة الطفلة الصغيرة، واقترب من المجني عليها ولامسها، وألقت الشرطة القبض عليه، وتم اقتياده لديوان القسم، لسماع أقواله.

مواجهة المتهم

واجهت الشرطة المتهم بما جاء في أقوال المجني عليها بمحضر الشرطة، وبما أسفرت عنه التحريات، حاول الإنكار، مدعيا أنه كان يقصد مداعبة الطفلة الصغيرة، لكن أحاطت به الأدلة، فانهار واعترف بارتكاب الواقعة، كونها أجنبية لن تُسمع شكواها ولن تجرؤ على أن تتقدم بشكوى ضده.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى استمعت لأقوال المجني عليها فى المحضر البلاغ المقدم منها، وتسلمت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وأجرت النيابة مواجهة بين المتهم والمجني عليه، حيث تعرفت عليهه خلال عرض قانوني بمعرفة النيابة العامة، وصدر أمر بحبسه على ذمة التحقيقات، تلاه قرار بتجديد حبسه.

وأمرت النيابة العامة فى ختام التحقيقات، بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، والتى أصدرت الحكم المتقدم.