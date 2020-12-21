أخصائي علم وبائيات: لقاحا أكسفورد ومودرنا الأقرب للتطعيم في بريطانيا

قال الدكتور عبدالكريم أقزيز، أخصائي علم الوبائيات ببريطانيا، وباحث في الكلية الملكية في بريطانيا، إن بروتوكولات العلاج الحالية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في لندن لم تكن كافية لعلاج المصابين بالموجة الأولى للفيروس، لكن من المحتمل أن تكون الأدوية المتواجدة حاليًا لها فاعلية في التعامل مع السلالة الجديدة التي ظهرت في لندن، موضحًا أن حوالي 400 ألف شخص في بريطانيا تلقوا اللقاح الخاص بفيروس كورونا «فايزر» حتي الآن كون فايزر هو اللقاح الوحيد المرخص حتي الآن وسيتم ترخيص لقاحات أخري الفترة المقبلة.

400 ألف شخص في بريطانيا تلقوا اللقاح الخاص بكورونا «فايزر»

وأضاف «أقزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن لقاحي أكسفورد ومودرنا، هما اللقاحان الوحيدان المرشحان في إنجلترا هذه الفترة للعمل بهما، وسوف تتم الموافقة عليهما خلال الشهر الجاري، حيث هما ضمن القائمة المتسابقة علي قبول الترخيص، مؤكدًا أن النظام في بريطانيا كان لديه خطة محكمة في التعامل مع اللقاح وإعطاء الأولوية لثلاث فئات من المواطنين وأولهم الكوادر الطبية في مواجهة كورونا مثل الإسعاف والرعاية الحرجة.

لم تظهر أي أعراض مخالفة للأعراض السابقة لفيروس كورونا

وأوضح أخصائي علم الوبائيات ببريطانيا، أنه من ضمن الفئات الأكثر احتياجًا هم المواطنون أصحاب الأعمار الكبيرة ومن يرعى المصابين في المنازل، وبعد ذلك سيتم توزيع اللقاح بصورة عادية علي كل المواطنين، بدءا من شهر يناير المقبل، وحتي الآن لم يظهر أي أعراض مخالفة للأعراض السابقة لفيروس كورونا والسلالة الأولي منذ بداية الفيروس ولم تظهر أي اعراض جانبية خطيرة من اللقاحات، وأن الاعراض الجانبية انحسرت فى ارتفاع درجات الحرارة وتذهب خلال ساعات.

فيروس كورونا خلال الفترة الماضية مر بحوالي 40 ألف طفرة

وأشار إلى أن فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مر بحوالي 40 ألف طفرة حتى الآن، أظهرت سلالات جديدة في بريطانيا وانتشرت بصورة كبيرة، لافتا إلى أن بريطانيا لن تقيم احتفالات في أعياد الميلاد بسبب الفيروس، ولن يكون هناك صلوات في الكنائس في أعياد الميلاد.