وزير التعليم: «الامتحانات هتكون عادية.. ولغينا نظام الأبحاث»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات هذا العام ستكون عادية جدًا، مؤكدا إلغاء الوزارة تقييم الأبحاث هذا العام.

وأوضح شوقي، «الامتحانات هتكون عادية جدا، وتم مدها لفترة طويلة لكي لا يحضر الطلبة مع بعضهم البعض، وكل سنوات النقل هتمتحن على مستوى المدرسة، والشهادة الإعدادية على مستوى الإعدادية، والثانوية هيتمحنوا إلكترونيا، ولكن في لجان على الأرض في المدرسة، وهنحافظ على التباعد الاجتماعي، وستكون هناك مراقبة كبيرة».

إلغاء تقييم الأبحاث

وأضاف «شوقي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الاثنين، «التقييم الذي جربناه في المرحلة الأولى من كورونا، مثل الأبحاث وغيرها، تم استغلاله بصورة سيئة وتم التساوي بين الطالب المجتهد والطالب غير المجتهد، وبالتالي مش هنعمله تاني، وهو غير عادل وغير صحيح، وإحنا بوظناه، وهو وسيلة أكاديمية جيدة لو أحسن استخدامها».

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رفع الغياب تكفله جميع المدارس، ويجب على الموجودين في المدارس الدولية أن يساعدوا المدارس، موضحا أن إجازة نصف العام ستكون لمدة أسبوعين، والفصل الدراسي الثاني يبدأ في 20 فبراير، والدولة أنفقت على إجراءات الامتحانات لكي لا تضيع السنة على الأطفال.

لا إجازات في «كريسماس»

وعن إغلاق المدارس قبل أعياد الـ«كريسماس»، قال شوقي، «الهدف من رفع الغياب هو استكمال المحتوى الدراسي، ولو هنقفل نقفل البلد كلها، مش نسيب القهاوي والسناتر فاتحة ونغلق المدرسة، ومن يخاف من التعليم تركنا له حرية البقاء في البيت، وإجازات الكريسماس في المدارس الدولية، ولكن المدارس الحكومية مفيهاش إجازات للكريسماس».

وتابع، «فيه سناتر ما زالت فاتحة، وده سببه المدرسين وأولياء الأمور، وكل واحد لديه حرية القرار ومن يذهب بأطفاله إلى السناتر يعلم جيدا أنها خطرة صحيا، والفترة المقبلة سيكون هناك تحكم أكبر في هذا الأمر، وهناك اختلاط هائل في السناتر، ومش مفيدة علميا».

وأشاد بالمنصات التعليمية الجديدة، قائلا، «المنصات التعليمية هي اللي شايلانا، وهما في غاية الأهمية ويذاعوا على اليوتيوب، ومنصة ذاكر دخل عليه حوالي 250 مليون مشاهدة، وهذه أرقام ضخمة جدا، وهي أفادت ناس كتير جدا».