وزير التعليم: سنقضي على بعبع الثانوية العامة.. والإجازة تبدأ 5 فبراير

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة تعمل حاليا على القضاء على بعبع الثانوية العامة، مشيرا إلى أنّ جميع امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، ستكون إلكترونيا، كما سيتم تصحيح إجابات الطلاب إلكترونيا أيضا، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والقضاء على الغش الإلكتروني والجماعي.

امتحانات تجريبية إلكترونيا لطلاب الثانوية عقب إجازة منتصف العام

وأضاف شوقي، لـ«الوطن»، إنّ امتحانات الثانوية العامة ستبدأ السبت 19 يونيو المقبل، ولا يوجد نيّة لدى الوزارة لترحيل أو تقديم موعد الامتحانات حال حدوث موجة ثانية من كورونا، لافتا إلى أنّه سيتم عقد امتحانات تجريبية إلكترونيا لطلاب الثانوية العامة عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، لتدريبهم على شكل الأسئلة الجديدة، وكيفية التعامل مع التابلت.

العام الدراسي يسير بانتظام ولا يوجد ما يعيقه

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّ العام الدراسي يسير بصورة طبيعية ومنتظمة، ولا يوجد ما يعيق سير اليوم الدراسي، مؤكدا أنّ امتحانات الترم الأول ستبدأ في 10 يناير المقبل، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الجديد 5 فبراير المقبل، مشيرا إلى أنّ جميع المدارس تنفذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

شوقي: حريصون على حماية الطلاب من كورونا بتعقيم المدارس

وأشار شوقي، إلى أنّ الوزارة حريصة كل الحرص على حماية الطلاب من وباء كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول وأثناء طابور الصباح، وتطهير دورات المياه، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير في المدارس.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنّ القنوات التعليمية مفيدة للطلاب، ويجب متابعتها، موضحا في فيديو تم بثه على صفحته الشخصية على فيس بوك، أنّ القنوات التعليمية للطلاب في الصفوف الأولى تخاطب أولياء الأمور بشكل أكبر، لمساعدة الطلاب في التدريس والمتابعة في المنزل، كونها تقدم أفضل التقنيات لطلاب الثانوي العام من أفضل الخبراء من المركز القومي للامتحانات والمناهج حتى يتعرف الطلاب على أسلوب التقييم الجديد في الثانوي العام وكيف يذاكر الطالب لمعرفة مخرجات التعلم، من خلال حصص مصنوعة بشكل مختلف.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفي، كتابا دوريا بشأن العام الدراسي الحالي، كما يلي:

1- عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب في ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين في الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.

2- على المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي لمتابعة قناة مدرستنا (1)، وطلاب المرحلة الثانوية لمتابعة قناة مدرستنا (2) وإعلامهم بمواعيد بث القنوات التعليمية لمتابعة مراجعة المناهج الخاصة بهم.

3- استمرار الدراسة لمدة 3 أسابيع على أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.

4- يكون تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول كامًلا من خلال اختبار تحريري وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادي تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا حسب جدول تعلنه الوزارة لاحقًا.