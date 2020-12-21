نائب وزير التعليم: الحضور في المدارس مهم جدا لطلبة التعليم الفني

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، إنه بالنسبة لرفع الغياب عن المدارس، من المهم جدا لطلبة التعليم الفني الحضور بسبب التدريبات العلمية، على سبيل المثال مدارس التعليم الفندقي، لمعرفة عمليات الطهو المختلفة، لأن المنزل لن يساعده في التعلم والحصول على الخبرات، لأن تلك المدرسة وغيرها من مدارس التعليم الفني، يحصل الطالب منها على خبرات، وسيُختبر في اختبارات عملية في التعليم الفني، لذلك من المهم أن يذهب، مناشدًا الطلبة بضرورة الاستمرار في المدارس خلال الفترة المقبلة.

لا إلغاء في المناهج الدراسية

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن امتحان نهاية العام سيشمل كل شيء، ولا يوجد أي شيء عن إلغاء أجزاء من المناهج في الفترة المقبلة مثلما يتردد، «اللي فاضل في الدراسة 3 أسابيع، وإحنا مش هنلغي حاجة، إحنا بنسهل على الناس وبندي الحرية لولي الأمر إن كان عاوز يقعد ابنه في البيت».

وكانت الإعلامية لبنى عسل، استعرضت خلال تقديمها البرنامج، قرارات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، فيما يتعلق برفع الغياب عن الطلبة في كل المراحل المختلفة خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أنه لا يوجد أي تعطيل للدراسة في أي مكان من الأماكن، وأن الدراسة مستمرة.

لا إلغاء لأعمال السنة

وشددت «عسل»، على أن وزير التربية والتعليم، أكد أنه لا يوجد أي حذف في المنهج أو إلغاء أعمال السنة، وأن نظام الاحتساب بالنسبة لأعمال السنة، يسير كما هو وأن الطلبة الخاصة بصفوف النقل، سيتم منحهم أعمال السنة بنفس أعوام السنة الدراسية الفترة الماضية.