كورونا.. اقتراب إجمالي الإصابات من 78 مليون حول العالم

واصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، هجومه في كل الدول والمناطق حول العالم، وذلك عقب ظهوره الأول في وسط الصين وتحديدا في مدينة «ووهان» في أواخر العام الماضي، ووصل إجمالي إصاباته حول العالم 77.534.834 بينما بلغت وفيات الوباء 1.705.685، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 54.414.544.

وفي 14 ديسمبر الجاري، كشفت بريطانيا، عن ظهور سلالة جديدة من الفيروس، وقالت السلطات البريطانية في ذلك الوقت، إنها انتشرت بوتيرة سريعة بجنوب شرقي المملكة، بما في ذلك لندن.

وكشفت دراسات، أن لقاح «فايزر» الأمريكية و«بايونتيك» الألمانية، ضد فيروس كروونا أثبت فاعليته بنسبة 95% ضد الفيروس.

واليوم، أشارت وزارة الصحة الإيطالية، إلى تسجيل 415 حالة وفاة بالفيروس، فيما سجلت الوزارة الإيطالية، 10872 حالة إصابة جديدة.

وقالت الصحة الإيطالية، إن عدد المصابين بـ«كوفيد 19» في المستشفيات بلغ 25145.

وكان الاتحاد الأوروبي، وافق في وقت سابق اليوم، على استخدام لقاح «فايزر» واعلنت عدة دول في الاتحاد، في وقت سابق، إنها تعتزم بدء حملة التطعيم في 27 من الشهر الجاري.

من جانبها، قالت متخصصة في جامعة «برن» السويسرية، تعليقا عن السلالة الجديدة من كورونا والتي انتشرت في بريطانيا وعدد من الدول، إن الأوان لم يفت بعد لمحاولة احتواء انتشار السلالة.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الخارجية، اليوم، أنه اعتبارا من فجر غد الثلاثاء سيتم منع طائرات الركاب القادمة من بريطانيا من الهبوط في البلاد، موضحة ان المنع سيسري حتى 1 يناير المقبل.

وفي السويد، فرضت السلطات، اليوم، حظرا على دخول المسافرين القادمين من المملكة المتحدة والدنمارك، للحد من انتشار السلالة الجديدة.

من جانبه، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى إغلاق المجال الجوي بأسرع وقت بسبب تزايد انتشار السلالة الجديدة في عدة دول.

وفي روسيا، قالت نائبة مدير «معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة» ناتاليا بشينيشنايا، إن الوضع، في روسيا كان مستوى مستقر إلى حد ما، لمدة نصف شهر تقريبا.

وفي فرنسا، قالت الحكومة الفرنسية، إن حالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقرة على الرغم من استمرار بعض أعراض الإصابة بكورونا عليه.