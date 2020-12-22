نائب: البرلمان القادم حزبي بامتياز.. ومش داخلين للتمثيل الشرفي

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بعض النواب الجدد متسرعين في العمل، وننصحهم بالهدوء، مؤكدا: «إحنا مش داخلين تمثيل شرفي، وعندنا أيضا الجانب الخدمي، خاصة مع عدم وجود المحليات، ولو لم نؤد دورا جيدا سيقولون إن الشباب غير قادر، وإحنا داخلين البرلمان مهمومين بتقديم تجربة متميزة، وكلنا عندنا رؤية».

برلمان حزبي

وأضاف «الخولي» في لقاء مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الاثنين، أن البرلمان القادم هو برلمان حزبي بامتياز، وميزته وجود تكتلات كبيرة يمثلها رئيس الهيئة البرلمانية لكل حزب، بالإضافة إلى تكتل التنسيقية، على غرار تكتل التنسيقية في مجلس الشيوخ، مشددا على أن وجود المعارضة يعتبر إثراء للعمل التشريعي بكل الأشكال، وبالتالي فإنه سوف يستخدم أدواته الرقابية في هذا البرلمان، كما حدث في المجلس السابق.

إنشاء منصة إعلامية

وتابع عضو مجلس النواب، أنه يركز على السياسة الخارجية للحكومة وما يرتبط بها، وهذا له انعكاسات على السياسة الخارجية، وضرورة إنشاء منصة إعلامية تخاطب الإقليم والعالم، ولذلك ينوي مناقشة وزير الإعلام في هذه المسألة، وأيضا الاستفادة من المصريين في الخارج من الناحية السياسية، وصناعة جماعات ضغط منهم.

ولفت إلى أنه يجب القيام بجهد كبير حتى لا يصل الأمر إلى صدور قرار كما حدث في البرلمان الأوروبي، ويجب الرد بقوة على كل الآراء، مشددا على أن الحديث مع الأوروبيين في القضايا المختلفة يأتي بنتيجة جيدة، وقلنا لهم: «كنتوا فين لما اتحرق 70 كنيسة في مصر».

وشدد: «بإذن الله مش هنخذل الناس، وهنكون صوتهم في البرلمان».

توجيه سؤال لوزير التعليم

أما النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فأشار إلى أنه يود توجيه سؤال لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول رؤيته لربط التعليم بسوق العمل، إضافة إلى أنه ينوي تقديم طلب إحاطة لوزيرة الصحة لتطوير مرفق الإسعاف، وتقديم طلب مناقشة للحكومة حول ارتفاع معدل النمو السكاني، وضرورة اشتراك كافة الوزارات في هذه المسألة، وتقديم طلب مناقشة لوزارة التضامن حول تصورها عن المجتمع المدني ومشاركته في خطة التنمية.

ولفت «عبدالعزيز»، إلى أن جود الشباب والمرأة في البرلمان تحدي كبير، معربا عن أمنيته في نجاح التجربة.