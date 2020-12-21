عضو بالنواب لـ«البرلمان الأوروبي»: عليكم زيارة مصر لمشاهدة الإنجازات

طالبت سكينة سلامة، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، البرلمان الأوربي لزيارة مصر، لمشاهدة حجم الانجازات التي تحققت على مدار السنوات الأخيرة، حتى لا يبنوا تقاريرهم على أخبار مغلوطة بعيدة عن الواقع، في رد منها على البيان الصادر من البرلمان الأوروبي مؤخرا.

وقالت «سلامة»، في بيان لها اليوم، إن البرلمان الأوربي لم يكلف نفسه لجمع معلومات حقيقية عن الأوضاع في مصر، واستقى الأخبار من خلال أبواق الجماعة الإرهابية، التي تسعى لتشويه أي إنجاز في إطار محاولاتهم الخبيثة لزعزعة الاستقرار في البلاد.

وأشارت إلى أن دعوتها إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، تتضمن قيامهم بزيارة المنظمات الحقوقية، وأن يلتقوا بأحزاب المعارضة، ويحصلوا منها على أي إجابات بشأن كل الاسئلة، مؤكدة أن مصر تغيرت تغييرا جغرافيا خلال سنوات حكم الرئيس السيسي، وسط تطور ملحوظ، وإنجازات كبيرة لم تشهدها من قبل.

وشددت على أنه كان يجب على البرلمان الأوربي، اتخاذ قرارات ضد الدول التي تأوي وتدعم الإرهاب، وأن تساند دولة مثل مصر، التي تواجه معركة شرسة مع الجماعات الارهابية، وحافظت علي استقراراها وأمن مواطنيها وسط منطقة تعاني من اضطرابات كبيرة، بسبب الجماعات المتطرفة.

وتساءلت: «لصالح من يصدر قرار ضد دولة تواجه الجماعات الارهابية ويترك البرلمان الاوربي الدول الراعية والداعمة للارهاب».

وأضافت أن مصر ستظل دولة قوية ذات سيادة، وأن التدخل فى شؤونها الداخلية، مسألة أمن قومي، وأن القضاء المصرى له استقلاله وهيبته ونزاهته، التي لا نسمح بالتشكيك فيها.

ووجهت «سلامة»، التحية للقيادة السياسية والدبلوماسية والبرلمانية الوطنية، التي تحترم وتعلي من شأن الإرادة المصرية، نحو بناء دولة قوية بمؤسساتها، قوية بشعبها وأبنائها المخلصين، قوية بجيشها وشرطتها البواسل، قوية برئيسها قائدا وأبا لكل المصريين.