عمرو ياسين: إصابة أسرتي كلها بكورونا أجلت حضوري تكريم بورسعيد لوالدي

قال عمرو محمود ياسين، نجل الفنان الراحل محمود ياسين، إنه لم يتواجد وأفراد أسرته في تكريم محافظة بورسعيد بإطلاق اسم شارع في المحافظة باسم والده الراحل بسبب إصابة أفراد أسرته بفيروس كورونا المستجد وخشية أن يكون حاملا للفيروس ما يؤدي إلى انتشاره، ويرتدي كمامتين وجوانيتات وفيس شيلد ويغير الملابس بشكل دوري أثناء تقديمه الخدمات لأسرته التي أصيبت جميعها بفيروس كورونا فأصيبت نجلته ونجله وزوجته، موضحا انتقال العدوى لنجلته أثناء اختلاطها بقريبتها في المدرسة وهذا قدر من الله.

زعلنا على مهرجان القاهرة للسينما

وطالب نجل الفنان الراحل في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه يجب على الجميع أن يراعي الاحتياطات مشيرا إلى أن الفنان محمود ياسين كان يعشق محافظة بورسعيد مبينا أن المسرح القومي ومهرجان المسرح كرما الفنان الراحل الذي كان يعشق المسرح وتابع: "لمسنا كل التكريم من كل جهات الدولة والجمهور المصري والعربي وزعلنا على مهرجان القاهرة مش منه لأنه مخدش باله إن فيه حد بقيمة محمود ياسين ركيزة السينما وأحد أيقوناتها ولم يقف حتى دقيقة حداد أو فيلم تسجيلي وحطوا الناس نفسهم في موقف حرج وخلى الناس تهاجمهم وتشوفهم مقصرين نحن أسرة محمود ياسين لمسنا التكريم للجميع إحنا بنزعل عليهم مش منهم".

شكر من رانيا ياسين لمحافظ بورسعيد

ونشرت الفنانة رانيا محمود ياسين منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تشكر فيه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد عقب إطلاق اسم الفنان الراحل محمود ياسين على أحد الشوارع الحيوية المحافظة مسقط رأسه وكتبت بجانب المنشور "شكرا جزيلا سيادة المحافظ لواء عادل غضبان، وشكرا لأهالي بورسعيد الكرام لتكريم ابنهم البار العاشق لمدينته بورسعيد النجم محمود ياسين".