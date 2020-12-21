رانيا محمود ياسين تكشف سبب بكائها في حفل تأبين والدها: مزيج حب وتقدير

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها على موقع فيسبوك، سبب بكائها في حفل تأبين والدها بالمسرح القومي.

وكتبت «لا أستطيع وصف شعوري الممزوج بالحب والعرفان والتقدير والتأثر لدرجة البكاء، شعوري بوفاء كل من حرص على تقديم هذا التأبين بكل الحب والتفاني على رأسهم قيادات وزارة الثقافة بقيادة الوزيرة إيناس عبد الدايم، وإدارة المسرح القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمي والبيت الفني بقيادة إسماعيل مختار، ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال».

وأضافت «وإلى جانب زملاء أبي العزاز علي وعلى قلبه الأستاذ أشرف عبد الغفور والأستاذ مفيد عاشور والأستاذة الجميلة سوسن بدر وزوجي محمد رياض قدموا العرض الرائع والجميل مؤثر جدا بشكركم شكرا جزيلا وأيضا أتوجه بالشكر لحضور الفنان الكبير حسين فهمي وسيدة المسرح الفنانة سميحة أيوب والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز».

وكانت رانيا انهارت أثناء تسلمها تكريم والدها الفنان الراحل محمود ياسين في المسرح القومي، ودخلت في حالة هستيرية من البكاء.

وقالت وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم، إن محمود ياسين سيظل علامة فارقة في تاريخ الفن والإبداع، مضيفة أن تكريم اسمه يأتي احتراما وتقديرا لقيمته الفنية التي ستبقى خالدة في أذهان وقلوب محبيه، وأضافت أنه ترك روائع فنية متميزة مكنته من أن يكون أحد رموز ساحة الإبداع مصريا وعربيا، مشيرة إلى أنه يُعد نجما ذهبيا عبر بصدق عن الشخصية المصرية وقضايا المجتمع في كل أعماله التي مثلت أيقونات بارزة فى تاريخ الأداء التمثيلي.

وأهدت وزيرة الثقافة أسرته درعا تذكاريا يليق بمكانته وقيمته الفنية العملاقة، وامتنانا وعرفانا بما قدمه من إثراء للفن المصري والعربي على حد سواء، وتسلمه ابناه عمرو محمود ياسين، ورانيا محمود ياسين.