بالصور.. الأمن يحبط محاولة هروب مساجين بقسم شرطة رأس غارب

أحبط أمن محافظة البحر الأحمر محاولة هروب مساجين بقسم شرطة رأس غارب شمال المحافظة بعد قيامهم بإشعال النيران ببطاطين داخل الحجز، مما أدى إلى اختناق عدد من المحجوزين وأفراد الأمن وتمت السيطرة على الموقف وجارى التحقيقات.

كان اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى، بلاغا من اللواء خالد عبد الهادي مدير أمن البحر الأحمر يفيد بتمكن ضباط قسم شرطة رأس غارب من إجهاض محاولة هروب عدد من المحتجزين علي ذمة قضايا داخل حجز قسم شرطة رأس غارب.

علي الفور انتقل إلى قسم شرطة رأس غارب اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء خالد عبد الهادي، مدير مباحث المديرية، وكذلك اللواء عيد الله عباس مساعد مدير الأمن لشمال البحر الأحمر .

َوتبين من التحقيقات أن عدد من المساجين المحبوسين على ذمة التحقيقات أشعلوا النيران في البطاطين داخل غرف الحجز وتبين إصابة 4 مساجين وعدد من أفراد الشرطة باختناق جراء إشعال النيران بالبطاطين داخل الحجر.

وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث وتم نقل 4 من المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي جراء إصابتهم باختناق وتم عمل الإسعافات الأولية لهم ، وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.