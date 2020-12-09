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محمود مسلم

للصيانة.. فصل التيار الكهربائي عن مدينة رأس غارب بالكامل

كتب:

شاذلي عبدالراضي
11:54 ص | الأربعاء 09 ديسمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلن مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي بمدينة رأس غارب بالكامل، اليوم الأربعاء، لمدة 15 دقيقة، لإجراء الصيانة بشبكة التحكم القومى

وفي سياق آخر، شهد اللواء إيهاب رأفت، رئيس المدينة الاحتفالية السنوية لشركة رأس غارب لطاقة الرياح بحضور مسئولي وإداري الشركة والإدارات الخدمية بالمدينة ومسئولي الشركة العامة للبترول وشركة "كويت انرجي".

وأنهت الشركة أعمال المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية (262.5) ميجا واط، وجاري العمل فى المرحلة الثانية بقدرة ( 500 ) ميجا واط .

وعلى هامش الحفل كرّمت الشركة، مسئولي المدينة الذين قدموا الدعم للشركة وعرض احتياجات الجهات المذكورة من جميع الأجهزة والاحتياجات لتطوير منظومة التعليم والصحة ورعاية المرضى .

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