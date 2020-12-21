التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب مشنوقا في رأس غارب

باشرت نيابة رأس غارب تحقيقاتها، اليوم، في واقعة العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل شقته السكنية بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة واستدعت الطب الشرعي لترشيح الجثة لتحديد سبب الوفاةت.

فيما استبعد مصدر أمني وجود شبهة جنائية حول الحادث حيث أكدت التحقيقات الأولية أنها واقعة انتحار وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى رأس غارب المركزى تحت تصرف النيابة لحين استدعاء الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

كانت الأجهزة الأمنية برأس غارب عثرت على جثة شاب مشنوقا داخل شقته السكنية بعمارات الكمين بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر يدعي "م.ن"٢٢عاما وأكد مصدر أمني أنه لا توجد شبهة جنائية حول الحادث وأنها واقعة انتحار وتم انتقال الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم استدعاء سيارة اسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفي رأس غارب المركزى تحت تصرف النيابة العامة لحين مباشرة التحقيقات.