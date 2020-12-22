صور.. مصر تستضيف وفد من نخب الجنوب الليبي لبحث حل «الأزمة»

وصل منذ قليل وفد من شيوخ وأعيان ونخب الجنوب الليبي إلى العاصمة المصرية القاهرة على متن طائرة خاصة. ويضم الوفد نحو 75 شخصية ليبية، وعدد من المشايخ وزعماء القبائل ومثقفين وأكاديميين والمرأة والشباب في جنوب ليبيا.

نقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف

وتؤكد مصر خلال الزيارة أنها تقف على مسافة واحدة بين كل الأطراف في ليبيا، وتناقش الأزمة الليبية مع اللجنة الوطنية المعنية من الأزمة الليبية.

مسحة طبية على الطائرة

وأجريت المسحة الطبية لهم على متن الطائرة الخاصة قبل النزول للمقر، ثم توجهوا لمقر الإقامة الخاصة بهم.

تذليل صعوبات حل الأزمة

ومن المقرر أن يعقد الوفد الثلاثاء لقاء مع اللجنة، لمناقشة طلبات الوفد الذي يعكس جنوب ليبيا بالكامل، والعمل على تذليل اي صعوبات لتنفيذ الحل للأزمة الليبية وبحث كيفية دفع العملية السياسية.

وسيتم خلال اللقاء أيضا مناقشة الأزمة الليبية معهم، وسبل الوصول لتفاهمات وحلول للأزمة.

وتمارس مصر دور حيادي في الأزمة الليبية، حيث أن الهدف الاستراتيجي لمصر هو دعم الاستقرار ووحدة ليبيا وسلامة أراضيها، مع تشجيع المواقف الوطنية لنبذ التقسيم ومساع خارجية من قبل البعض لتقوية النزعة الفيدرالية في ليبيا.

كانت مصر قد استضافات اجتماعات 5+ 5 للعسكريين في مدينة الغردقة، والذي شهد الاتفاق على وقف إطلاق نار، وإجراءات بناء ثقة بين الأطراف، وكذلك استضافة المسار الدستوري والتحركات المصرية في المجتمع الدولي والإقليمي لدفع العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.