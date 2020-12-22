إجراءات مشددة بـ«القومي للمسرح» بسبب كورونا.. وشهيرة تشكر رئيس المهرجان

أكد يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح ، إن إدارة المهرجان اتخذت إجراءات احترازية شديدة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وتطبيق الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة والتباعد الاجتماعي بين المواطنين في المهرجان في دورته الثالثة عشر، فضلًا عن قياس درجة حرارة المواطنين من أجل حماية المشاركين في المهرجان، موضحًا أن دورة المهرجان مهمة للغاية بمناسبة مرور 150 سنة على إنشاء المسرح القومي.

المسرح القومي اتخذ قرارا بتكريم محمود ياسين قبل وفاته بـ3 شهور

وأضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «cbc»، أن مصر لديها حضارة 7 آلاف سنة أدت إلى وجود تطور كبير في المسرح القومي في مصر، موضحًا أن المسرح القومي اتخذ قرارا بتكريم الفنان محمود ياسين قبل وفاته بـ3 شهور، حيث إن الراحل محمود ياسين قامة من قامات المسرح وله تاريخ كبير وعريق في المسرح.

وأكد رئيس المهرجان القومي للمسرح، أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قد افتتحت المهرجان، وحرص الحضور على الوقوف دقيقة حدادًا على روح الدكتور رضا غالب أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالى للفنون المسرحية والذي غيبه الموت قبل افتتاح الدورة الحالية بساعات.

شهيرة: محمود ياسين كان يعشق المسرح منذ قدومه من بورسعيد

من ناحية أخرى، أكدت الفنانة شهيرة ، أن الفنان الراحل محمود ياسين كان يعشق المسرح منذ قدومه من بورسعيد وكان يطمح في الوقوف علي خشبة المسرح القومي ولو بجملتين تلاته وعقب توقيع اختبارات للمتقدمين من الطلاب حصل علي المركز الاول في الاختبارات، وأدي أدوار عظيمة، كما أن تكريم الراحل محمود ياسين في مهرجان المسرح هو تكليل لتاريخه الفني العريق، مقدمه الشكر الي المسرح القومي من أجل تكريمة للفنان الراحل محمود ياسين .