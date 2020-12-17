عرض «الحلم» في حفل تأبين محمود ياسين على المسرح القومي

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، يقيم المسرح القومى بالبيت الفني للمسرح، حفل تأبين للفنان الراحل محمود ياسين يوم السبت المقبل 19 ديسمبر الجارى، بحضور الوزيرة والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، وعدد كبير من قيادات وزارة الثقافة والفنانين والشخصيات العامة، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح القومى بالعتبة.

يقول الفنان إيهاب فهمى مدير فرقة المسرح القومى، إن الحفل يبدأ بالعرض المسرحى «الحلم»، من كتابة عمرو محمود ياسين، ومن بطولة أشرف عبدالغفور، سوسن بدر، محمد رياض، مفيد عاشور، من إخراج ناصر عبدالمنعم، ويليه تكريم اسم الراحل الفنان محمود ياسين، ويختتم الحفل بفيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومى للمسرح عن حياة الفنان محمود ياسين، كما يتضمن التأبين معرض الصور الفوتوجرافية لأهم مراحل حياة الفنان الراحل محمود ياسين.

وتوفي الفنان محمود ياسين، في أكتوبر الماضي عن عمر يناهز 79 عاما.

محمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.بزغ نجمه فنيا في فترة السبعينات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة كل من: «الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي».

أما في حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة فقد ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية «أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان».

تزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان عمرو محمود ياسين.