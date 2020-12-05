مدير المسرح القومي: "الوصية" تحكي عن بطولة شهيد وهي فكرة مبتكرة للمسرح

قال الفنان إيهاب فهمي، مدير عام المسرح القومي، إن العرض المسرحي "الوصية"، هو أحد الأفكار المبتكرة التي انتهجها المسرح مؤخرا في إجراء أعمال مسرحية مختلفة، وحينها اتجه إلى المخرج خالد جلال وهو الذي ساعده كثيرا في تحقيق ما ابتغاه قبل ترأسه للمسرح: "روح الشهيد حاضرة في كل الأعمال".

وأضاف "فهمي"، خلال استضافته بحوار مسجل لبرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الممثلين المشاركين في العرض المسرحي لم يتوانوا ولو للحظة في عدم المجئ للمسرح لتقديم العرض المسرحى الخاص بالشهيد المجند محمد المعتز رشاد: "أتمنى نكون بالعرض نجحنا في إيصال الوصية للناس".

وأوضح أن العرض المسرحي "الوصية" هو بصمة قوية له وفي حال ترك الإدارة العامة للمسرح فيكفيه فخرا بأن يكون تم في عهده ظهور ذلك العمل للنور.

وأكد "فهمي"، أنه جرى إنشاء عدد من ورش العمل الخاصة بالمسرحية في مدة لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر، حيث أن مخرج العمل كان مقررا من قبل البدء في العمل ما سيقوم به: "هو بيعيش الحالة وكان مقرر هيعمل إيه قبل بداية العمل من الأساس".

وأشار إلى أن الكاتب أيمن سلامة أصر على كتابة ذلك العمل المسرحي بالرغم من أنه لم يقم بذلك من قبل، كما تقرر مد فترة العرض المسرحي لـ3 أسابيع مقبلة.

وتابع: "حبا للمكان وللوطن وللحالة المسرحية الموجودة تقرر مد العرض المسرحي ولم يعترض إي من المشاركين في العرض على ذلك".