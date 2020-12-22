«البحوث الفلكية»: اقتران زحل والمشترى غير متعلق بـ كورونا

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية، إن عملية اقتران كوكبي زوحل والمشتري ظاهرة لم تحدث منذ 800 سنة وحتى الآن، حيث إن الكوكبين يمران في مسارهما الطبيعي بشكل منتظم للغاية وحدث اقتران للكوكبين في عام 2020 وليس له علاقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» كما أشيع من قبل وهذه ظاهرة طبيعية، موضحًا أن هناك حسابا فلكيا لكل الظواهر الطبيعية التي تحدث في الكون وهناك ظواهر لا تشاهد بدون الحسابات الفلكية بوضوح.

هناك حساب فلكية لكل الظواهر الطبيعية التي تحدث في الكون

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «cbc»، أن البحوث الفلكية تعمل على رصد كل الظواهر بدقة عالية وحسابات دقيقة للغاية.

احتفالية تعامد الشمس على معبد الكرنك كانت لها طابع خاص بسبب كورونا

على جانب آخر، كشف الدكتور مصطفى الصغير مدير آثار معبد الكرنك، عن تفاصيل احتفالية تعامد الشمس على معبد الكرنك صباح أمس الاثنين، فذكر أن هذه الظاهرة من الأشياء المهمة التي ينتظرها العالم كله كي يشاهدها في معبد الكرنك، موضحًا أن الاحتفالية الخاصة بهذا العام كان لها تعامل خاص بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فهناك مواطنون لديهم حرص شديد على مشاهدة ظاهر تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك.

المصريون القدماء كان لديهم اهتمام كبير بعلم الفلك والهندسة

وأضاف «الصغير»، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن المصريين القدماء كان لديهم اهتمام كبير بعلم الفلك والهندسة وبرع في ذلك من خلال تطبيقه على العمارة الهندسية والإنشائية مثل المعابد والمقابر ومعامل التحنيط، مردفًا أن من أهم الشروط التي اتبعت في الاحتفالية ارتداء الكمامة بشكل مستمر خلال أداء الاحتفال لمنع انتشار فيروس كورونا والمحافظة على التباعد الاجتماعي للمحافظة على سلامة المواطنين، مؤكدًا تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على كافة المشاركين في الاحتفالية.

الآثار تعمل على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في كل المواقع الأثرية

وأشار مدير آثار معبد الكرنك إلى أن وزارة الآثار تعمل على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في كل المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية في كل وقت طبقا لتعليمات مجلس الوزراء للعمل على الحد من انتشار الفيروس بين الناس.