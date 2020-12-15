البحوث الفلكية: مصر بعيدة تماما عن أحزمة الزلازل

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، إن مصر بعيدة تمامًا عن أحزمة الزلازل، وكل الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عارية تماما من الصحة، وغير مقبولة بالمرة.

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المعهد دائمًا في تحديث للأجهزة طوال الوقت لرصد جميع الزلازل مهما كانت درجة قوتها، وبسبب انتشار جائحة كورونا، وكم لا نهائي من الشائعات مثل زلزال كبير يدمر الأرض، وكوكب كبير يضرب كوكب الأرض وغيرها من الشائعات التي انتشرت، وبسبب تلك الشائعات وجد المعهد أن الإعلان عن كافة الهزات الأرضية هو أنسب حل لمواجهة الشائعات.

وتابع أن الزلازل الصغيرة غير المحسوسة في معظم الأحيان والشعور بها ضعيف جدًا، المعهد يكشف عنها، ويقول كل التفاصيل الخاصة بها، مؤكدًا أنه لا يوجد أي قلق من الزلازل التي تحدث في مصر، وأن مصر بعيدة تمامًا عن حزام الزلازل، وكل الأماكن التي تحدث فيها الزلازل داخل الأراضي المصرية، وعلى الحدود المصرية، كلها مصنفة ومعروف قوة الزلازل الموجودة بها، وهناك خرائط للخطورة الزلزالية والتي أكدت أن مصر بعيدة تماما عن حزام الزلازل مثلما روج البعض.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم، هزّة أرضية على بعد 12 كم جنوب شرق مدينة العقبة.

وأوضح المعهد في بيان اليوم، أنّ الزلزال وقع في تمام الساعة 4.30 ساعة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوته 3.8 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف المعهد، أنّ مركز الزلزال عند خط العرض بلغ 29.5573°N شمالا، وخط الطول بلغ 35.1162E شرقا، وعلى عمق 20 كم، ووصل للمعهد إفادة بشعور بعض المواطنين بهذه الهزة، بينما كان الشعور به في مدينة العقبة كبيرا.