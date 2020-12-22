«كورونا تحكم».. دفن عم كريم عبدالعزيز في إنجلترا بسبب ظروف الطيران

كشف المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، عن وفاة شقيقه علي عبدالعزيز، في إنجلترا، مساء أمس الاثنين.

وقال عبدالعزيز لـ «الوطن»، إن شقيقه سُيدفن في إنجلترا، اليوم الثلاثاء، حيث توجه بالشكر لكل من عزاه في مصابه الجلل.

وواجهت أسرة عبدالعزيز صعوبة في نقل الجثمان إلى مصر لدفنه بسبب ظروف الطيران الناتجة عن وباء «كورونا» المستجد، وعلى إثره اضطرت أسرته لاتخاذ قرار بدفنه هناك بعد أن عاش الفقيد السنوات الأخيرة من حياته هناك.

وكان الفنان كريم عبدالعزيز قد أعلن عن وفاة عمه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه قائلاً: «انتقل إلى رحمة الله تعالي عمي الأستاذ علي عبدالعزيز.. ربنا يسكنه فسيح جناته ويغفر له.. نسألكم الدعاء والفاتحة».

وتلقى عبدالعزيز نبأ وفاة عمه في أثناء تصوير مشاهد الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل، حيث انتابته حالة من الحزن الشديد لعدم رؤيته لعمه الراحل منذ فترة طويلة.

وتتعرض أحداث «الاختيار 2» لأحد بطولات الشرطة والجيش، ويشارك في البطولة كل من أحمد مكي، إياد نصار، بشري، ليلى عزالعرب، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، رياض الخولي، هادي الجيار، أحمد شاكر عبداللطيف، إسلام جمال، محمد علاء وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

وجاء انشغال عبدالعزيز بتصوير «الاختيار 2» ليدفعه للاعتذار عن فيلم «شلة ليبون» للمخرجة ساندرا نشأت، والمرشح لبطولته الثنائي أحمد عز وأحمد السقا، رغم رغبته في العمل مع الأخيرين بفيلم سينمائي واحد.

وعلى الجانب الآخر، يستأنف كريم عبدالعزيز تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم «كيرة والجن» بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بخاصة وأن الجهة المنتجة اختارت موسم عيد الأضحي ميعاداً مبدئياً لعرضه حال تحسن أوضاع الموجة الثانية لوباء «كورونا» في مصر.