«التضامن»: مكافأة مالية لـ200 ألف شخص من المشاركين في مسابقة الوزارة

قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة ممثلة في وزارة التضامن، حددت جائزة لأكثر الأشخاص التزاما بتطبيق الاجراءات الاحترازية، المتمثلة في ارتداء الكمامات الطبية، وتطبيق التباعد الاجتماعية، وتعقيم اليدين، وهذه المسابقات في إطار الوزارة، لجذب الشباب ونشر سلوكيات ومفاهيم إيجابية من خلال طرق تحفيزية واسعة الانتشار، بحيث طرحت الوزارة عدد من الأسئلة، وكل شخص يجيب إجابة صحيحة، يحصل على ألف جنيه مصري فقط لا غير، ودخل على هذه المنظومة الخاصة بالأسئلة الموجودة على منصة إلكترونية تابعة للوزارة، نحو مليون شخص، وسيتم اختيار من بينهم 200 ألف شخص، ليحصل كل شخص على 1000 جنيه، والوزارة تعد حاليا، موجة جديدة من الأسئلة حول سلوك جديد تحاول نشره.

لا توجد نية لـ إغلاق الحضانات حاليا

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، إلى أن حضانات الأطفال شهدت وجود حالة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولكنها لم تصب الأطفال بل أصابت الإخصائيات الاجتماعيات في الحضانات، ما دفع إلى إغلاق 11 حضانة وبعد علاج السيدات المريضة، تم فتح الحضانات مرة أخرى من أجل استكمال الدراسة خاصة أن الدولة ليس لديها خطة في الوقت الحالي لإغلاق الحضانات لأن مصر تحاول استمرار عمل الاقتصاد دون تأثير ذلك على صحة المواطنين.

مطالبة الجميع بالتكاتف لمحاربة الزيادة السكانية

وطالبت وزيرة التضامن رجال الرأي والإعلام ومنظمات المجتمع المدني بمساعدة الدولة الفترة المقبلة من أجل محاربة الزيادة السكانية التي تلتهم التنمية لذا وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود 7000 سيدة رائدة اجتماعية تنزل إلى الأسر في مختلف المحافظات بالتنسيق مع الكنيسة المصرية والأزهر الشريف من أجل نشر التوعية لتقليل الزيادة السكانية الحادثة في مصر.