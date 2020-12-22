إحالة أوراق عامل للمفتي.. قتل زوجته وشقيقه وهتك عرض ابنته ببنها

قضت محكمة جنايات بنها بإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في حكم إعدامه، بتهمة قتل زوجته وشقيقه وهتك عرض ابنته، وحددت جلسة الأول من شهر مارس للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

صدر الحكم في الجلسة المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق والمستشار عادل على ماهر هلال والمستشار ناجى نصر هلال نصر هلال والمستشار خالد على إبراهيم على والمستشار محمد ابوالفتوح حبص وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.

وجاء في أوراق الإحالة للمحكمة أن المتهم "ا.ع. ا" المقيم بمركز طوخ في محافظة القليوبية قتل المجني عليه "م.ع" شقيقه عمدا مع سبق الاصرار، وعقد العزم وبيت النية علي ذلك مستخدما سلاح أبيض "سكين " واقترنت الجناية بأخرى وهي قتل "ث.ع.ا" زوجة المتهم إلى جانب هتك عرض "م.ا" ١٨ عامًا ابنة المتهم.

تعود وقائع القضية إلى إخطار تلقاه اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، بورود بلاغًا من مركز شرطة طوخ بقيام "أ.ع.أ" بقتل زوجته وشقيقه، انتقل المقدم محمود اسماعيل رئيس المباحث وتبين أن المتهم هتك عرض ابنته فأخبرت والدتها، زوجة المتهم، فاشتكت إلى شقيقه الذي عاتب المتهم علي فعلته وتشاجر معه وطرده من منزل العائلة.

وأوضحت التحريات أن المتهم حضر لمنزل الأسرة يوم الواقعة وطعن شقيقه بسكين وبعدها طعن زوجته وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة وتحرر محضرا بالحادث وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.