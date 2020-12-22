قرارات «الصحة» لمواجهة ظهور سلالات جديدة لكورونا: لا إجازات للأطباء

يشهد المنحى الوبائي في مصر ارتفاعًا بأعداد مصابي فيروس كورونا المستجد تزامنًا مع دخول فصل الشتاء، والأحاديث المنتشرة عن ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا في العالم، وأصدَرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، 3 قرارات عاجلة تزامنًا مع مستجدات الفيروس.

إلغاء جميع الإجازات للأطقم الطبية داخل المسشتفيات

أوقفت وزيرة الصحة، جميع إجازات الأطقم الطبية بجميع المستشفيات والوحدات التابعة، بسبب الظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وشددت الوزارة على الالتزام بقرارها والمتابعة المستمرة بالوضع الوبائي.

خطاب لمديريات الصحة بغلق مراكز الدروس الخصوصية وقاعات الأفراح وسرادق العزاء

كما أرسلت وزارة الصحة، خطاباً إلى مديريات الصحة بجميع المحافظات، توصي فيه بعدد من الإجراءات الاحترازية المشددة، التي يجب الأخذ بها، خاصة مع الدخول في الموجة الثانية، وتزايد عدد مصابي فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، موجهة بغلق مراكز الأفراح والدروس الخصوصية، وحظر إقامة سرادقات العزاء، وغيرها مما يماثلها من تجمعات، تعمل على زيادة انتشار العدوى في الأماكن المختلفة.

وأوصت الوزارة في خطابها بضرورة تقليل الأعداد في المؤسسات بما يتناسب مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ضرورة فرض ارتداء الكمامات على المترددين على المنشآت العامة ومترو الأنفاق والقطارات وغيرها من مؤسسات الدولة المختلفة.

وأكّدت وزارة الصحة، ضرورة المتابعة المستمرة، للتأكّد من الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية، وتحقيق التباعد الاجتماعي ونسب الإشغال التي تمنع تفشي العدوى.

خفض نسب العمالة بديوان عام وزارة الصحة

وأصدَرت وزيرة الصحة، قرارًا عاجلًا بخفض نسب العمالة في ديوان عام الوزارة والحضور بالتناوب بين العاملين والتشديد على ارتداء الكمامات في حال زيارة المؤسسة وعدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، أمس، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107 ألفًا و162 حالة حتى اليوم.