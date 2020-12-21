«الصحة العالمية»: لا دليل على زيادة شراسة كورونا بسبب السلالة الجديدة

قالت منظمة «الصحة العالمية»، اليوم، تعليقا على السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والتي ظهرت في بريطانيا، إنه لا دليل على الإطلاق على زيادة شراسة الفيروس بسبب هذه السلالة، وأضافت المنظمة، أن السلالة الجديدة تحت السيطرة.

وكشفت «الصحة العالمية»، أن السلطات البريطانية، أكدت عدم تأثر اللقاحات بالسلالة الجديدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت المنظمة، قالت في وقت سابق، في تغريدة على «تويتر»، إن السلطات البريطانية، واصلت تقديم كل المعطيات المتوفرة لديها حول السلالة الجديدة من كورونا، بما في ذلك نتائج التحليل والبحث المستمر.

وجاء إعلان منظمة الصحة العالمية، بعد تأكيد «وكالة الأدوية الأوروبية»، أن «لقاح فايزر» فعال ضد سلالة كورونا الجديدة.

ووافق «الاتحاد الأوروبي»، في وقت سابق، على استخدام لقاح «فايزر» ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأعلنت «وكالة الأدوية»، أن تطعيم الحوامل بلقاح فايزر يجب أن يتقرر على أساس كل حالة على حدة.

وقالت المديرة العامة للوكالة الأوروبية، إيمير كوك، في مؤتمر صحفي، إن الأدلة أثبتت أن فوائد اللقاح أكبر من أضراره، موضحة أن لا أدلة على عدم فعاليته ضد السلالة الجديدة.

وفي 14 ديسمبر الجاري، كشفت السلطات البريطانية، عن ظهور سلالة جديدة من كورونا، وقالت السلطات في ذلك الوقت، إنها انتشرت بوتيرة سريعة بجنوب شرقي المملكة، بما في ذلك لندن.

وسادت حالة من الهلع في بريطانيا، منذ الإعلان عن السلالة الجديدة، كما امتدت حالة الهلع في عدد من الدول التي اتخذت أجراءات صارمة وعلى رأسها حظر الرحلات الجوية إلى بريطانيا.

وسجلت السلطات البريطانية، اليوم، 33364 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد «كوفيد 19»، فيما تم تسجيل 215 حالة وفاة.