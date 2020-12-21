عاجل.. وقف جميع الإجازات للأطقم الطبية بجميع مستشفيات الجمهورية

قررت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وقف جميع إجازات الأطقم الطبية بجيمع المستشفيات والوحدات التابعة، بسبب الظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

الصحة: تشدد علي الالتزام بقرارها

وشددت الوزارة على الالتزام بقرارها والمتابعة المستمرة بمستجدات فيروس كورونا.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، كشف لـ«الوطن» عن إيقاف منح أو تجديد الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والفنيين والإداريين وجميع العاملين بقطاع الصحة، ضمن خطة الوزارة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

الصحة: وقف الإجازات غير الوجوبية

وتابع بأن الوزارة قررت أيضًا إيقاف الإجازات غير الوجوبية، التي تشمل السفر للخارج، أو تحسين الدخل أو مرافقة الزوج، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي استعدادًا لمواجهة الموجة الثانية للفيروس.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، على مجموعة من الضوابط والاشتراطات التي يجب اتخاذها عند دخول القادمين من الخارج إلى مصر، وذلك بسبب ظروف انتشار كورونا.

وقالت الوزارة، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، إنه يحظر على جميع القادمين إلى مصر من المصريين أو الأجانب سواء برًا أو بحرًا أو جوًا دون أن يكون القادم مصحوبًا بما يفيد إجراء تحليل «PCR»، وتكون نتيجة تحاليله سلبية، وذلك قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وتابعت الوزارة بأنه بالنسبة لمطارات شرم الشيخ والغردقة يتم إجراء تحليل «PCR» مقابل تكلفة مالية، على أن يتم سحب المسحات بمعرفة الحجر الصحي أو تحت إشرافه وإرسالها على الفور إلى معامل وزارة الصحة والسكان، ويسمح بنزول الركاب على أن يتم عزل القائمين في فنادق الإقامة لحين صدور نتيجة الاختبار.