وفاة 7 من مصابي كورونا في كفر الشيخ

سجل مستشفى عزل بلطيم التابع لمحافظة كفر الشيخ، 5 حالات وفاة متأثرين بفيروس كورونا، عقب تدهور حالتهم بعد وضعهم في الرعاية المركزة، وقال مصدر طبي، إن الحالات جرى تسليم جثثهم لذويهم، بعد تغسيلهم داخل مشرحة المستشفى، طبقًا للاشتراطات الصحية المتبعة لوفيات مصابي فيروس كورونا المستجد.

وفي نفس السياق، اكد مصدر طبي، وفاة حالتين متاثرتين بإصابتهما داخل قسم عزل مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وجرى تغسيلهما وتسليمهما إلى ذويهما، حيث خصصت الجامعة بوابة خاصة لمصابي الفيروس والمتوفين المتأثرين به، منذ تخصيص قسم عزل بمستشفى الجامعة.

وأمس سجلت محافظة كفر الشيخ، نحو 10 حالات وفيات جراء فيروس كورونا، وقال مصدر طبي مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، إن الحالات موزعة على مستشفيات سيدي غازي المركزي ثلاث حالات، وحالتين بمستشفي صدر كفر الشيخ، وحالتين بمستشفي سيدي سالم المركزي، وحالة بمستشفي دسوق العام، وحالتين بمستشفي مطوبس المركزي.

كما سجلت المحافظة، أمس 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت أن المديرية سحبت عينات من 32 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، تبينت إيجابية 22 منها، بينما سُجلت سلبية 10 حالات.

وفي وقت سابق سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، 19 حالات إصابة بفيروس كورونا، حيث سجل مستشفى الحامول المركزي حالتي إصابة بفيروس كورونا، كما سجل مستشفي صدر كفر الشيخ 3 حالات إصابة بفيروس كورونا، فيما سجل مستشفى حميات كفر الشيخ حالتي إصابة بفيروس كورونا.

وتشهد المحافظة خلال الآونة الاخيرة، تزايدا في عدد إصابات فيروس كورونا، في الوقت الذي تناشد فيه الأطقم الطبية الأهالي بالتباع الإجراءات الاحترازية.