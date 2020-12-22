كنيسة المهد تلغي احتفال العيد.. وتليفزيون فلسطين ينقل قداس منتصف الليل

قال أديب جودة الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة وحامل ختم القبر المقدس، إن قداس منتصف الليل، أحد طقوس احتفالات الميلاد في بيت لحم، سوف يقتصر هذا العام على عدد قليل من الرهبان ورجال الدين، نظرا للظرف الراهن لتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لتتحول كنيسة المهد التي شهدت ميلاد المسيح إلى كنيسة هادئة من الاحتفالات، بعد أن كان يحتفل بها المئات من المؤمنين وكبار الضيوف.

وفي كل عام كان يحضر القداس، رئيس دولة فلسطين، ورئيس الوزراء الفلسطيني، إلى جانب مندوب عن جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، فضلا عن سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي.

تليفزيون فلسطين سينقل قداس منتصف الليل

وأوضح حامل ختم القبر المقدس، أن هذا العام ستقتصر احتفالات الميلاد على المشاركة بالطقوس الدينية لأعداد قليلة من الرهبان ورجال الدين، مع مراعاة بث القداس الاحتفالي مباشرة عبر شاشات تليفزيون فلسطين الرسمية لكل أنحاء العالم، نظرا للقيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والأوضاع الصحية الراهنة، وحرصا على سلامة الجميع.

فيديو يرصد كنيسة المهد خالية

ونشر الحسيني، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، فيديو لكنيسة المهد، يرصد الأحوال بها في ظل جائحة كورونا، حيث تظهر الكنيسة التي كانت تستقبل أكثر من مليوني سائح في فترة الأعياد، خالية في ظل إجراءات الإغلاق المفروضة على القدس، ضمن إجراءات التصدى لانتشار «كوفيد 19»، ما أدى إلى غياب الزوار والمصلين الذين اعتادوا الحج إلى الكنيسة، خصوصا وقت الأعياد، وتراجع الوضع السياحي في المدينة.

وتحتفل بعض الطوائف المسيحية، من بينها أبناء الطوائف الكاثوليكية، بعيد الميلاد المجيد في يوم 25 ديسمبر من كل عام، إذ يعتمدون في تحديده على التقويم الغربي، بينما تحتفل طوائف أخرى ومنها الأرثوذكسية في يوم 7 يناير، إذ تعتمد على التقويم الشرقي.