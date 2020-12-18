الليلة.. «الأسقفية» تحتفل بترانيم «عيد الميلاد» على أضواء الشموع

تحتفل الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر، مساء اليوم الجمعة، بترانيم الميلاد المجيد، وهو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع والترانيم باللغتين العربية والإنجليزية.

من جانبه، قال الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، إن الكنيسة قررت أن تقيم حفل الترانيم في تمام السابعة مساء، مع مراعاة محدودية عدد الحضور في الحفل، التزامًا بقرار اللجنة التنفيذية للكنيسة الذي حظر الأنشطة كثيفة العدد تجنبًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وشدد رئيس الكنيسة الأسقفية على ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وضرورة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات حرصًا على السلامة والصحة العامة.

وتحتفل الكنيسة بقداس عيد الميلاد المجيد ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر، بمقر الكنيسة بالزمالك بينما تم إيقاف احتفالات ليلة رأس السنة.

كانت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر، قررت إقامة احتفال ليلة عيد الميلاد في الـ 24 ديسمبر الجاري في موعده الثامنة مساء مع توفير شاشات عرض في الكنيسة تقدم خدمة الصلاة وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لكل الحاضرين، بالإضافة لتعقيم الكنائس قبل وبعد العبادة وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين وكذلك مع توفير قاعات إضافية للحفاظ على التباعد.

ويقام احتفال 25 ديسمبر بنفس الإجراءات مع إيقاف الاحتفالات برأس السنة هذا العام بسبب الوباء القاتل.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال أفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839، عندما منح محمد علي باشا والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس مرقس الأسقفية.