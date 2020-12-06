نيفين جامع: برنامج جديد لدعم وتنمية صادرات الصناعات المحلية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نجاح مبادرة "السداد النقدي والفوري" لمتأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين، بجهود مشتركة مع وزارة المالية والقطاع المصرفي، وقد تقدمت 500 شركة من الكيانات الصغيرة للانضمام لهذه المبادرة والحصول على "المساندة الفورية"؛ بما يُمَّكنها من توفير السيولة النقدية اللازمة للتغلب على التحديات.

أضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك برنامجًا جديدًا لدعم وتنمية الصادرات يستهدف صناعات محددة تتسم بزيادة نسبة المكون المحلي؛ لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها بأسعار تنافسية بالأسواق الأوروبية والأفريقية، لافتة إلى أن هذا البرنامج يتضمن مساندة خاصة للشحن خاصة إلى أفريقيا لارتفاع تكلفته.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن 1580 شركة مصدرة تقدمت للاستقادة من مبادرة "السداد النقدي الفوري"، وقد حصلت 50 شركة بالفعل على مستحقاتها من البنوك في أول يوم صرف نهاية نوفمبر الماضي، بقيمة مليار و93 مليون جنيه، حيث يقوم صندوق تنمية الصادرات بإصدار الشهادات للشركات لصرف المبالغ المتأخرة، ومن المتوقع أن تصرف 500 شركة تلك المبالغ بقيمة 5 مليارات جنيه، منتصف ديسمبر الحالي، من البنوك المشتركة في المبادرة.أضاف الوزير، أنه تيسيرًا على الشركات المصدرة المستفيدة من المبادرة، فقد تولت وزارة المالية الحصول على الموقف الضريبي والجمركي لهذه الشركات بدلاً من مطالبتها بها، وجرى إرجاء موقفها من الضرائب العقارية.