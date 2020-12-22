مصرع طفل وإصابة تلميذ ورضيع في حوادث متفرقة بسوهاج

لقي طفل مصرعه، اليوم، بعد أن صطدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بميدان الثقافة في مدينة سوهاج، وأصيب تلميذ بنزيف في المخ إثر سقوطه من الطابق الثاني، كما أصيب رضيع بكسر في الجمجمة على خلفية سقوطه من فوق سرير داخل منزله بدائرة مركز جرجا.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد محمد نصحي، مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول "محمد بدوي"، 10 سنوات، يقيم بدائرة مركز سوهاج، مصاباً باشتباه نزيف في البطن والصدر والمخ، وتوفي عقب وصوله.

انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال والدة "بدوي.ر.ع"، 33 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، فقرر أنه أثناء عبور نجله الطريق بميدان الثقافة دائرة القسم، اصطدمت به سيارة ميكروباص قيادة "محمد.ع.ح"، 27 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة القسم، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، ونفى الشبهة الجنائية.

تم التحفظ علي السيارة، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.

وتبلغ لمركز شرطة جرجا من مستشفى سوهاج الجامعي، وصول "أسر.ا.ا"، عام واحد، يقيم بناحية البربا، مصاباً باشتباه كسر في عظام الجمجمة، بالإنتقال والفحص وسؤال والدته "فايزة.أ.ب"، 26 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت أنه أثناء نوم نجلها علي سرير بالمنزل سقط أرضاً ما أدي لإصابته، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

كما وردت إشارة لمركز شرطة جرجا من مستشفي سوهاج الجامعي، بوصول "سليمان.ب.ا"، 16 عامًا، تلميذ يقيم بناحية خارفة، دائرة المركز، مصاباً بشتباه نزيف في المخ، وبسؤال شقيقه "عباده.ب.ا"، 20 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تواجد شقيقه المذكور أعلي سطح المنزل بالطابق الثاني إختل توازنه وسقط أرضاً مما أدي لإصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.