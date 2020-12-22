نصائح وائل غنيم للطلاب قبل الامتحانات: اقعدوا مع ناس بتذاكر «فيديو»

تصدّر الناشط وائل غنيم، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التغريدات القصيرة تويتر، بعدما وجّه عددا من النصائح للطلاب المقبلين على امتحانات الفصل الدراسي الأول في مرحلة الثانوية العامة وغيرها من المراحل التعليمية، التي تبدأ مطلع يناير 2021، وذلك عبر فيديو نشره عبر حسابه على تويتر، لطمأنة أحد متابعيه ويدعى «كريم»، بعد أن شكى لغنيم، عدم قدرته على المذاكرة، قائلا إنّ الامتحانات لم يتبق عليها إلا 15 يوما فقط، وأنّه لم يتمكن من المذاكرة جيدًا وتحصيل دروسه قبل الامتحانات.

غنيم: لا تشغل نفسك بالماضي وقسم باقي الأيام

وقال غنيم عبر الفيديو: «لا تشغل نفسك بالماضي والشهور التي مرّت دون مذاكرة، واجعل تركيزك فقط في الأيام المتبقية»، متابعا: «باقي 15 يوما، يجب تقسيمهم بشكل جيد، بحيث تأخذ كل مادة حقها».

وأضاف: «حاول تساعد نفسك، وممكن تذاكر مع ناس بيذاكروا كويس»، مطالبًا بعمل ما أشبه بحالة الطوارئ مع النفس، حتى ترضى عن نفسك دون النظر إلى النتيجة المنتظرة.

نصيحة لكريم وكل طلبة الثانوية اللي مش مذاكرين كويس https://t.co/EQPlkqYpbm pic.twitter.com/18WBWh5WYW — Wael Ghonim ???? (@Ghonim) December 22, 2020

وتابع غنيم نصائحه، قائلا إنّه من المهم الاستعانة بسورة الكهف، وتلا آية: «إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا»، مشددًا على ضرورة عمل أقصى ما في قدرات الطالب: «متزعلش لو النتيجة مكانتش قد كده، انت محتاج تنظم حياتك».

وطالب وائل غنيم، بعدم القلق، قائلا: «كل الطرق ستكون مفتوحة أمامك»، مشيرًا إلى أنّ الأزمة الحقيقية هو أنّ البعض عندما يقع في أخطاء لا يتداركها ولا يصلح منها والمجتمع لا يساعد على ذلك.