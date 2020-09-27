وائل غنيم يفضح مخططات الإخوان لإنهاك الشرطة: تجار غضب ومتخلفون عقليا

وجه وائل غنيم، رسالة إلى الشعب المصري بشأن الدعوات للتظاهرات من قبل تنظيم الإخوان الدولي التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد، فذكر أن هؤلاء ممولين من أجل استغلال غضبك، و هم عبارة عن تجارة غضب يريدون استغلال غضب المواطنين في تحقيق مصالحهم الشخصية.

وأضاف "غنيم"، خلال بث مباشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هذا الأمر ينطبق على كل كوادر الجماعة الإرهابية منهم محمد علي ومعتز مطر، محمد ناصر، وعبد الله الشريف وغيرهم، جميعهم يريدون أن يوظفوا غضبك من أجل مصالحهم.

غنيم: المقاول الهارب وأمثاله تجار غضب.. والإخوان عاوزينا زي سوريا

وأوضح أن بعض الأشخاص الممولين من قطر يرغبون في إثارة غضب الشعب المصري، من خلال دعوتهم لمظاهرات وغيرها، "كل 20 أو 30 واحد يخرجوا يقولك مظاهرة ويصور، عاوزين يظهروا للناس أن في مظاهرات وبتاع عشان يرجعوا تاني وده مش موجود"، موضحًا أن الإخوان تريد استحداث النموذج السوري من جديد في مصر.

وأشار إلى أن هذا النموذج السوري تسعى الجماعة الإرهابية تحقيقة من خلال خروج المواطنين من القرى في تظاهرات والعمل على إنهاك قوات الأمن، وهذا عادة لم يحدث ولن يحدث، مناشدًا الشباب المصريين بعدم الانجذاب لما يدعو إليه المقاول الهارب محمد علي، مؤكدا أنّه لا يمتلك أي فكرة أو برنامج.

غنيم: محمد علي خاين وأهبل.. والإخوان معتمدين على المتخلفين عقليا

وأوضح وائل غنيم، أن المقاول الهارب محمد علي عبارة عن شخص ممول من أجل إثارة الفوضى في مصر: "متمشيش ورا حد انت مش عارف هو رايح فين، محمد علي انت مش عارف هو رايح فين أو إيه خطته، محمد علي معندهوش خطة"، كمان أنّ الإخوان يهاجمونه بسبب أفعاله، وبينها شرب الخمور والتباهي بذلك.

وتابع ساخرًا: "أين أنتم يا شباب الإخوان، بالمنطق بتاعك ده مش فاسق، محمد علي ده متآمر وأهبل معندوش خطة أو برنامج"، موضحًا أن العقول المدبرة لجماعة الإخوان الإرهابية كلها داخل السجون في الوقت الحالي، فالتنظيم الإرهابي أصبح بلا عقول مدبرة، ومعتمدين على بعض المتخلفين عقليا.

وائل غنيم: الإخوان كانوا عاوزين يقدموا مصر على طبق من دهب لتركيا

وعن صفعة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقناة الجزيرة وكذلك مكملين والشرق والمنصات الإخوانية، بشأن المظاهرات المفبركة، قائلًا :" يا شباب يا وطني عاوزين نسجل مظاهرات زي دي كتير الفترة الجاية، بس نصور فيديو من جوا المظاهرة ونبعته يذيعوه، وبعد ما يتذاع، نعمل فيديو تاني نتريق عليكم".

وجه وائل غنيم رسالة إلى الفنان الهارب عمرو واكد، بشأن تدويناته الأخيرة التي طالب فيها بمقاطعة الإعلام المصري بعد صفعة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقناة الجزيرة، بشأن التظاهرات الأخيرة، "عمرو واكد رجل خائن وأهبل، خائن عن جهل، عمرو واكد حزين من الحركة التي حدثت على قنوات الإعلام المصري".

غنيم لعمرو واكد بعد دعوته لمقاطعة إعلام مصر: مين بيمول "الشرق ومكملين"؟

وأوضح أن واكد طالب بمقاطعة القنوات المصرية، لأن أي قناة تعتمد على الإعلانات، أنا بقولك مين اللي بيمول الشرق ومكملين وهم ليس لديهم أي إعلانات؟"، موضحًا أن قناة "الشرق ومكملين" وغيرهما تتقاضى أجرها من القطريين، "فيه شنط فلوس كبيرة كده بتدخل كل شهر القناة عشان يقبضوا منها".

وأوضح وائل غنيم، أن المقاول الهارب محمد علي الذي يدعو إلى التظاهر في الوقت الحالي، سرق أموال أولاد شقيقه من أجل تسهيل هروبه خارج مصر، موضحًا أنَّ كل من يدعو لمظاهرات في مصر مدّعون، ويريدون أن تغرق مصر وتقع، السفينة هتغرق يا ناس بالمنظر ده".

غنيم في رسالة لإعلاميي الإخوان: تبيعوا بلدكم عشان فلوس من كفيل أجنبي؟

ووجه رسالة لإعلام تنظيم الإخوان الإرهابي قائلًا: "تعالى بلدك إنت وهو يلا، إزاي تمشوا من بلدكم عشان تشتموها عشان فلوس من الأجنبي يا... منك له، إزاي تقبض عشان تشتم بلدك في الإعلام، ولا واحد فتح بؤه على قضية القطري ناصر الخليفي بتاعت الفساد عشان ملف تنظيم كأس العالم في قطر".

وأوضح أن مذيعي القنوات المعادية لمصر قد باعوا أسرتهم ويدعون الوطنية ، " لو أي حد من الإعلاميين دول القبض معجبهوش هيشتكي، هيرجع يعيط لكفيلة لأن كفيلة هو اللي بيقبضه، الكفيل ماسك لسانه عشان لقمة العيش وهو اللي بيرسم للإعلامي سكة الكلام بتاعته، أنا مش عبيط انتوا اللي بتستعبطوا".

وائل غنيم: اللي بيصدق دعوات الفوضى والتخريب ويستجيب لها "حبة جهلة"

وأشار إلى أنه من يسير خلف هؤلاء المرتزقة من الإعلاميين ويصدق تصريحاتهم "هما اللي عيال بتستعبط، عيال جهلة ، لازم نوعي نفسنا، لما واحد حته في جسمه توجعه لازم يتعامل معاها بأدب مش يقعد يضرب نفسه عليها"، موضحًا أن مصر دولة كبيرة وبها 100 مليون نسمة، ولا يصح أن يقوم كل فترة شخص يعمل على هدم الدولة.

وتابع: "إحنا 100 مليون مصري، والرئيس مسؤول عن دول كلهم، لو كل واحد عاوز يتشهر طلع يكسر في مقاديفة، الرئيس مش هيعرف يسوق، المتظاهر عمره ما كان مسؤول عن توصيل القمح للمواطنين ولا يعرف كيف تتم المنظومة، وكذلك كافة الملفات في كافة المنظومات الأخرى في العديد من الوزارات".

غنيم يهاجم اللجان الإلكترونية للإخوان: كل واحد على اليوزر بتاعه أفلاطون

وأوضح أنه يجب على أهل الشر خاصة الإعلاميين بالخارج الذين يسعون لهدم الدولة المصرية، "مينفعش كل شوية تكسر في السيستم، أول حاجة بطل تجري ورا تكسير المقاديف، تبطل تفتي في اللي أنت مش فاهمه، تحس أن كل واحد على اليوزر بتاعه افلاطون، ياريت أيمن نور الإخواني الهارب يورينا عياله مربيهم إزاي".

ووجه غنيم، رسالة لأيمن نور: "لما تخاف على عيالك بتربيهم إزاي، ومحدش يقولي لازم يكون هناك حياة خاصة للشخصية العامة، لا طبعًا، عاوز تصلح وعايش في دور المُصلح وريني طريقك الجانبي إزاي"، موجهًا حديثة للمقاول الهارب: "ابوك يا محمد علي يستعر منك، وبيقول عليك خائن وواكل مال اليتامى ولاد عمك".

وائل غنيم لإعلاميي الإخوان: ارجعوا مصر واقفوا مع بلدكم.. انتوا عيال أرزقية

كما وجه غنيم، رسالة للمقاول الهارب: "هتقنعني ازاي إنك إنسان صالح والمجتمع مش طايقك، اقفوا مع بلدكم، أنا مش بقولك اقف مع الرئيس لو أنت متعارض مع سياساته، أنا بقولك أقف بجانب الدولة"، موضحًا أن الداعين للتظاهرات "عيال أزرقية كاروكات"، يسعون لجذب الدولة إلى طريق غير صحيح.

ودعا وائل غنيم، الشعب المصري بعدم الوقوف مكتوفي الأيد والاكتفاء بالمشاهدة في الوقت الحالي في ظل دعوات الأخوان لنشر الفوضى، " يعني الناس هتقف تتفرج على السفينية وهي بتغرق، من الصعب نقوم السفينة تاني، بس عشان ميحصلش ده بلاش تمشوا ورا الإخوان وتركيا وقطر".

غنيم: إعلاميي الإخوان حلفوا يمين الولاء في تركيا للحصول على الجنسية

ووجه غنيم، رسالة للشباب المصري، بانه لا يجب أن يتعود على رفض أو قبول معلومة بناء على صاحبها أو مُطلقها، ولكن يجب رفض أو قبول معلومة بناء على منطقية المعلومة ويتم تقديمها بأدلة ونُطعمها ببراهين، ساخرًا :" متتعودش ترفض وتقبل المعلومة بناء على صاحبها ولكن على منطقة المعلومة".

وشدد على ضرورة البحث عن الأدلة عند إلقاء معلومة وتطعيمها بالبراهين، "ماشيين ورا واحد بيطبل للنظام القطري والتركي وبيقبض فلوس على التطبيل ده، أنا مش بقبض فلوس من حد"، موضحًا أن إعلامي الإخوان قاموا بزياةر لوزير الداخلية التركي من أجل الحصول على جنسيات وغيرها من الخدمات، وهذا أشبه بحلف يمين الولاء.

وتابع: "البلد حالها هينصلح لما كل مواطن حاله ينصلح ويغير من نفسه، طاقة الكراهية والغضب تحس أنها مستهلكة والأفورة بتجيب ورا ، عاوزين نلمها، عمرو واكد، عبد الله الشريف، معتز مطر ، وايمن نور ، محمد ناصر، لو فعلا مصلحة البلد تهمكوا زي ما تقولوا، خلو عندكم دم وحب بلادكم بقى، كل واحد عنده بلاوي سودة ومش بيحاسب نفسه على بلاوية".