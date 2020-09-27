كيف فضح وائل غنيم الإخوان ومحمد علي وعمرو واكد؟

يواصل وائل غنيم، هجومه وفضحه للإخوان وأعوانهم ومن على شاكلتهم يريدون الخراب لمصر وتدميرها، كان آخرهم الفنان الهارب عمرو واكد، بعد تدويناته الأخيرة والتي طالب فيها أنَّ يتمّ مقاطعة الإعلام المصري بعد صفعة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقناة الجزيرة، بشأن التظاهرات الأخيرة.

"الوطن" ترصد كيف فضح غنيم الإخوان والمقاول الهارب محمد علي وعمرو واكد، في السطور القادمة:

وقال غنيم خلال مقطع فيديو بث مباشر على صفحته على "فيس بوك": "عمرو واكد رجل خائن وأهبل، خائن عن جهل، عمرو واكد حزين من الحركة التي حدثت على قنوات الإعلام المصري وطالب بمقاطعة القنوات المصرية، لأن أي قناة تعتمد على الإعلانات، أنا بقولك مين اللي بيمول الشرق ومكملين وهم ليس لديهم أي إعلانات؟".

وتابع "غنيم"، أنَّ قناة الشرق ومكملين وغيرها تتقاضى أجرها من القطريين، "فيه شنط فلوس كبيرة كده بتدخل كل شهر القناة عشان يقبضوا منها".

وأشار إلى أنَّ المقاول الهارب محمد علي والذي يدعو إلى التظاهر في الوقت الحالي، سرق أموال أولاد شقيقه من أجل تسهيل هروبه خارج مصر، موضحًا أنَّ "كل من يدعو لمظاهرات في مصر مدّعين، ويريدون أن تغرق مصر وتقع، السفينة هتغرق يا ناس بالمنظر ده".

ووجه "غنيم"، رسالة لإعلام تنظيم الإخوان الإرهابي قائلًا: "تعالى بلدك إنت وهو يلا، إزاي تمشوا من بلدكم عشان تشتموها عشان فلوس من الأجنبي يا...منك له، إزاي تقبض عشان تشتم بلدك في الإعلام، ولا واحد فتح بؤه على قضية القطري ناصر الخليفي بتاعت الفساد عشان ملف تنظيم كأس العالم في قطر".

غنيم عن محمد على: اللي قاعد في تركيا وبيشتم في بلده ده إهانة للشعب المصري

وهاجم "غنيم" منذ ساعات الكومبارس الهارب، خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلًا: "أنت بقى يا محمد يا علي قاعد بتكلمني أنك عندك مجموعة الملايكة اللي هيجوا يمسكوا البلد، وريهم لي كده، يا محمد يا علي ياللي عايز تاخد البلد في سكة أنت مش عارف هي رايحة فين، وهي أصلا مش هتروح في السكة دي، أنا خايف على الشباب"، مضيفًا: "الواد اللي عنده 20 سنة، وهيتعكش ويترمي في السجن، ده هيقعد محامين حقوق الإنسان يسترزقوا على قفاه، وأمه مبتعرفش تشوفه، أنت هتفيده ولا هو اللي هيصلح البلد، لا ده بيزود الأزمة، ده التهاب وسرطان بيزيد، وأنت ممعكش العلاج، والرئيس مش معاه العلاج، والعلاج معانا كلنا، والعلاج أن كل واحد فينا يهدي، وأنا بتعصب علشان تهدوا، وكله رافع السلك لفوق وقاعد بيتكلم، واللي قاعد في تركيا وبيشتم في بلده ده إهانة للشعب المصري، وبيقبضوا فلوس وياكلوا بيها كباب".

لم يكن هذا الهجوم هو الأول من نوعه لوائل غنيم، حيث شن غنيم، هجوما على مذيعى الإخوان والمقاول الهارب محمد على، قبل ذلك، مؤكدا أن قطر تدفع لهم مليارات الجنيهات من أجل التحريض ضد مصر وتهديد استقرار الدولة قائلا: "أنا مستغرب أن فى واحد زى عبدالله الشريف كان بسيط ومبيض محارة، دلوقتى بيركب السيارات الفارهة، من تحريضه ومن فلوس قطر اللى بتموله، عشان كده بيحرض وبيشتم في مصر".

وأضاف فى فيديو سابق له "من يسمع لهؤلاء هو مجموعة من القطيع والسذج، وأن محمد ناصر وأعوانه هم مجموعة من المدعين، وهم مجموعة من الممولين التى تحركهم دول لا تريد أى خير للبلاد، فعلينا أن ننتبه ما يفعله هؤلاء، ولا نسمع لتلك الشعارات الكاذبة التى يروجها محمد علي وإعلام الإخوان".

وقال الناشط وائل غنيم، إن مصر مستهدفة، وهذا ليس مجرد كلام لكنها حقيقة، "المخابرات القطرية أكيد عندهم سيكشن اسمه مصر، أيمن نور بيجيب فلوسه منين؟ أكيد من القطريين، هل فيه اجتماعات بتحصل لحد بيسلمك مليون دولار في الشهر؟ أكيد، هل الشخص اللي بيسلمك مليون دولار في الشهر نفسه في حاجات أحيانا بتحصل؟ آه وأكيد بيقولك عنها".

وائل غنيم يتحدي قناة الجزيرة الإرهابية

وتحدى وائل غنيم قناة الجزيرة الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأكد أنهم يدعون حرية الرأي والتعبير قائلا: "نفسي النصابين بتوع الجزيرة اللي عاملين فيها منبر الحرية يتبنّوا معارض قطري بيطالب بإسقاط تميم وحكومته".

وقال غنيم "أي مصري بيشتغل في قناة الجزيرة خاين، بلد في أزمة دبلوماسية مع بلدك، وبيحرض على جيشك بشكل مستمر، وفي تحالف مع دولة تانية دلوقتي بينها وبين جيشك نزاع، وأنت قاعد في المؤسسة دي اللي مخابراتها هي اللي بنياها علشان تشتم بلدك، ودول ضحكوا على نفسهم بشعارات".

"غنيم": المجرم عبدالله الشريف وعلاقاته الجنسية مع القاصرات

وقال وائل غنيم، إن القطريين ليس لديهم ديمقراطية، وينفقون مليارات من الجنيهات على مجموعات من الأفراد، وعلى سبيل المثال عبد الله الشريف كان يعمل فى مصر فى "المحارة"، ويخرج بفيديوهات لنشر الفتنة مقابل الحصول على الأموال، كما أن عبد الله الشريف لديه سجل بالجرائم الأخلاقية.

وأكد أن المجرم عبد الله الشريف لديه علاقات نسائية خارج إطار الزواج ويتلاعب ببنات أصغر منه بـ 20 سنة.

وائل غنيم: الهارب محمد علي شخص تافه بيستغل الشباب

وهاجم الناشط السياسى وائل غنيم، الهارب محمد على قائلا "شخص تافه وساذج وفتاي"، ويخرج على "الجزيرة" للهجوم على مصر، فى حين أنه لا يملك أي بدائل، متابعا: "يجب أن نفهم أن جميع المهاجمين للدولة المصرية يتقاضون أموالا من قطر، ويقيمون فى تركيا، ما يعد إهانة للوعى الجمعى المصري وهم عبارة عن شلة مهاطيل فى تركيا وقطر لتشويه مصر".

وأشار إلى أن محمد علي ممثل فاشل ودعواته فاشلة ويرتدي عباءة المصلح والمناضل، فيطلق أحاديث لا يفهمها إطلاقا، إضافة إلى أن مجموعة الإعلاميين التي تعمل على تشويه مصر فاشلة، خاصة وأنهم لا يستطيعون الحديث عن جيش قطر.

وفي فيديو آخر لوائل غنيم، هاجم الهارب محمد على، وذلك بعدما ناشد بنزول الشباب في تظاهرات العام الماضي، قائلًا: "ده استغلال للشباب اللي بيسمعوه، ولن يقدر أحد على هدم الدولة المصرية، وخطة محمد علي غرضها الهروب من المحاكمة".

وأكد غنيم أن المقاول الهارب يبيع الوهم للشعب المصري، مطالبا المصريين بتجاهل المقاول الهارب وقناة الجزيرة، قائلًا: "زي ما هما متبنّيين ابن مصر الضال محمد علي، العيب مش عليكم يا قطريين، العيب على المصريين اللي شغالين معاكم يبيعوا الوهم لجموع الغاضبين في الشعب المصري، فاقد الشيء لا يعطيه يا فاقدين".

وائل غنيم يفضح قناة مكملين.. ويحذر الشباب من الإخوان

كما قال وائل غنيم، في تصريحات تليفزيونية على قناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، "إن عزام التميمي القيادي بالجماعة، يأخذ أموالا من قطر وقاعد يخطط لمستقبل مصر وهو ميعرفش عنها حاجة، فقبل ما أتكلم مع أي معارضة أنا محتاج أعرف مين اللى بيمولهم"، مشيرًا: "الإخوان بغبغانات بترددوا الكلام اللى بيتقالكوا من قطر وبتطلعوا إشاعات".

وأضاف "غنيم"، خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "فترة المدرسة والجامعة مهما كان فيها مشاكل طول ما أهلك بيصرفوا عليك وعندك مصدر دخل مريحك، دا بيبقى عالم مثالي، لكن خبرتك في الحياة بتبقى لسة قليلة فممكن تستقطب من أصحاب الشعارات الكذابة، الي بيستقطبوا الناس اللي عندهم إما غضب أو حزن أو تأنيب ضمير عشان يشغله معاهم، فهما استقطبوني على هذا الأساس".

وجاءت رسالة "غنيم" بعد سؤال أحد متابعيه عن كيفية استقطابه من جماعة الإخوان، قائلا: "واحد بيسألني على تويتر إزاي برغم من دماغي دي الإخوان عرفوا يضحكوا عليه ويستقطبوني لجماعتهم وأنا شاب، عشان ميغلطوش غلطة تسليم دماغهم لأي حد مش بس الإخوان بالمناسبة، لعبة الحياة، الحياة فيها فردي واللي هيتحاسب في الدنيا هيتحاسب في الآخرة".