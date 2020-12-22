لبحث سبل التعاون.. رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير موريتانيا

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، السفير "ودادي ولد سيد هيبه" سفير موريتانيا بالقاهرة، والدكتور المختار الجيلانى الملحق الثقافي بالسفارة الموريتانية، اليوم، بهدف توطيد أواصر التعاون وزيادة التبادل الثقافي والأكاديمي والعلمي بين الجانبين، بحضور الدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية.

وأكد الدكتور "قنصوة" في بداية اللقاء عمق العلاقات المصرية الموريتانية لاسيما فى مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تنمية هذه العلاقات وتوطيدها، كما رحب باستقبال طلاب من موريتانيا للدراسة بجميع التخصصات بجامعة الإسكندرية باللغة العربية واللغة الفرنسية.

وناقش اللقاء، زيادة المنح الدراسية للطلاب الموريتانيين بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، كما تم مناقشة الصعوبات التى تواجه الطلاب الموريتانيين الدارسين بالجامعة وسبل تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

وأكد السفير حرص طلاب بلاده على الدراسة بالجامعات المصرية ولاسيما جامعة الإسكندرية، نظرا لتميزها ببنية أكاديمية متميزة تتفرد بها عن نظرائها، وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون واستيعاب عدد أكبر من الطلاب الموريتانيين الراغبين فى الدراسة بجامعة الإسكندرية.

كان الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وقع مع الدكتورة عبير عطيه عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية ( بنين) ، والدكتورة مها أمين عميد كلية التربية الرياضية ( بنات)، عقود إنشاء 3 وحدات للقياس والتقويم بجامعة الإسكندرية لدعم التحول الرقمى "الدورة السادسة 2020" وأوضح رئيس الجامعة أن هذه المشروعات مقدمة من مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى بتكلفة حوالى 3.8 مليون جنيه لدعم التحول الرقمى وتأتى إنطلاقاً من سعى جامعة الإسكندرية المستمر لرفع كفاءة القياس والتقويم بكليات الجامعة لتحسين منظومة التعليم على المستوى التعليمى والإدارى، وإعداد كوادر مدربة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وميكنة نظام الامتحانات بالجامعة.