6 إجراءات لـ«المهندسين» للتعامل مع إصابات أعضائها بكورونا.. تعرف عليها

اتخذت نقابة المهندسين عددا من الإجراءات لمواجهة إصابة أعضائها وأسرهم بفيروس كورونا المستجد، وتضمنت تشكيل لجنة وتخصيص رقم «واتس آب» لتلقي الشكاوى، والاتفاق مع عدد من الأطباء الاستشاريين، وأن يشمل مشروع الرعاية الصحية عمل التحاليل المطلوب بأسعار مخفضة، فضلا عن نموذج للمهندس الذي فقد وظيفته بسبب الإصابة بكورونا.

وكان المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أصيب بفيروس كورونا يونيو الماضي وتعافى من الإصابة، وأعلنت النقابة أمس عن إصابة المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة السابق وعضو المجلس الحالي.

إجراء التحاليل والإشاعات المطلوبة طبقا لأسعار مشروع العلاج

وفيما يلي رصد للخطوات التي اتخذتها النقابة في هذا الصدد:

1- قرر المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بخصوص جائحة كورونا، برئاسة المهندس محمود مغاوري، الأمين العام للنقابة، وعضوية أعضاء هيئة المكتب ورؤساء الشُّعب ورؤساء النقابات الفرعية بمحافظات مصر.

2- قررت اللجنة توفير وسيلة للتواصل بين النقابة والمهندسين مصابي كورونا، من خلال نموذج يملأه المهندس المصاب أو أسرته ببياناته.

3- تم تخصيص رقم واتس آب 01024123233، يرسل المهندس المصابة النموذج المطلوب ملؤه.

4- خصصت النقابة أيضا لمصابي فيروس كورونا من الأعضاء وأسرهم الإيميل التالي RISK.COVID19.ENG@Gmail.com.

5- أعلنت النقابة عن إمكانية التواصل هاتفيا أو إليكترونيا مع مجموعة أطباء من الأساتذة والاستشاريين، تم الاتفاق معهم، لاستطلاع رأيهم واستشارتهم بخصوص حالات الإشتباه ونتائج التحاليل والإشاعات عبر رقم واتس آب 01150990908.

6- تم السماح بإجراء تحاليل CBC ،CPR ،SGPT،Ferritin، والإشاعات المطلوبة بأسعار مشروع الرعاية الصحية والتي تتضمن بحسب دليل مشروع العلاج 200 جنيها فقط لمشتركي الرعاية مع استمارة التحويل، و400 جنيه لأي مهندس أو ذويهم مشترك بالرعاية أو غير مشترك، بدون استمارة تحویل بدلا من تكلفتها العادية والتي تصل إلى أكثر من 1000 جنيه.