المهندسين تشكل لجنة لإدارة أزمة كورونا.. وتخصص بريدا إلكترونيا للمصابين

قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة والمقرر الإعلامي للنقابة، إنّ النقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، شكّلت لجنة لإدارة الأزمة بخصوص جائحة كورونا، برئاسة المهندس محمود مغاوري، الأمين العام للنقابة، وعضوية أعضاء هيئة المكتب ورؤساء الشُّعب ورؤساء النقابات الفرعية بمحافظات مصر.

وأوضح شفيق، أنّ اللجنة وفرت وسيلة للتواصل بين النقابة والمهندسين مصابي كورونا، من خلال نموذج يملأه المهندس المصاب أو أسرته ببياناته، ويتم إرساله من خلال رقم واتس آب 01024123233، أو الإيميل الذي خصصته النقابة لمصابي فيروس كورونا RISK.COVID19.ENG@Gmail.com.

ولفت إلى أنّ هناك نموذجًا آخر جرى إعداده للمهندس الذي فقد وظيفته بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنّ المهندس المتضرر يملأ بيانات النموذج، ويرفق المستندات التي تثبت تعرضه لفقد وظيفته بسبب الفيروس، ويتم إرسال ذلك على الإيميل الذي جرى تخصيصه لهذا الغرض، وهو: RISK.COVID19.ENG@Gmail.com.

وأكد أنّ نقابة المهندسين تتخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مبنى النقابة العامة منذ وقوع جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، الذي اجتاح العالم أجمع في غضون أشهر قليلة، موضحا أنّ النقابة وفرت بوابة تعقيم إلكترونية لوضعها في المدخل، لتعقيم المهندسين والموظفين قبل دخول مبنى النقابة، بخلاف الإجراءات الاحترازية الأخرى المتبعة حاليًا، مثل قياس درجة الحرارة ومنع دخول أكثر من 3 أفراد في مصعد النقابة، ويمنع الدخول لمبنى النقابة إلا لمن يرتدي الكمامة، وتجري النقابة عملية التعقيم والتطهير التي تتم يوميًا لكل طوابق النقابة.