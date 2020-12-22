بمقدم 50 ألف جنيه.. طرح 447 وحدة سكنية في 4 مشروعات اليوم

يبدأ اليوم الحجز الإلكترونى لـ 447 وحدة سكنية، أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بـ 4 مدن جديدة، وهي «القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور»، من خلال الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com، بداية من اليوم، وحتى 24 ديسمبر الجاري.

ويختلف نظام سداد ثمن تلك الوحدات، لأنه سيكون بالنظام الجديد، وهو أقساط نصف سنوية، وذلك عكس الطروحات الماضية، كان يتم سداد أقساط شهرية أو ربع سنوية.

وتعتبر هذه الوحدات ضمن حصة الهيئة بمشروعات «أرابيا» بمدينة القاهرة الجديدة و«الياسمين» بمدينة 6 أكتوبر و«السويفي» بمدينة العاشر من رمضان و«بندر الربيع» بمدينة العبور.

وهذه المشروعات عبارة عن «كمبوند»، كما يوجد العديد من المساحات المختلفة داخل كل مشروع والتي تتراوح من 63 مترًا وحتى 125 مترًا.

نظام السداد

سداد جدية حجز 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى 500 مصروفات تسجيل، ثم استكمال سداد 30% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5.0% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط نصف سنوية لمدة ثلاث سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلى 2% مصاريف تحصيل ويستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

1- «أرابيا» بمدينة القاهرة الجديدة

سجل سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 8400 جنيه، حيث سجلت الوحدة الـ70 مترًا، 599 ألف جنيه، والوحدة الـ63 مترًا بـ539 ألف جنيه، والوحدة الـ85 مترًا سجلت 728 ألف جنيه.

وبتطبيق نظام السداد للوحدة الـ85 مترا، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالها لـ30% من ثمن الوحدة والبالغ 179 ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 509 ألف يتم سدادها على 6 أقساط بعد إضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل حيث يصل القسط الواحد لـ 94 ألف جنيه تقريبا.

2- «السويفي» بمدينة العاشر من رمضان

سجل سعر المتر في مدينة العاشر من رمضان 5275 جنيهًا، والوحدة الـ109 أمتار وصل سعرها إلى 587 ألف جنيه.

وبتطبيق نظام السداد للوحدة الـ109 متر، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالها لـ30% من ثمن الوحدة والبالغ 135 ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 411 ألف يتم سدادها على 6 أقساط بعد إضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل حيث يصل القسط الواحد لـ80 ألف جنيه تقريبا.

3- «بندر الربيع» بمدينة العبور

وفي مدينة العبور سجل سعر المتر 6185 جنيهًا، والوحدة الـ90 مترا وصلت لـ568 ألفا، والوحدة الـ78 مترًا سجلت 501 ألف جنيه.

وبتطبيق نظام السداد للوحدة الـ90 مترا، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالها لـ30% من ثمن الوحدة والبالغ 129 ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 389 ألف يتم سدادها على 6 أقساط بعد إضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل حيث يصل القسط الواحد لـ72 ألف جنيه تقريبا.

4- «الياسمين» بمدينة 6 أكتوبر

وفي مدينة 6 أكتوبر سجل سعر المتر 6380 ألف، والوحدة الـ75 مترا، وصلت لـ 488 ألف، والوحدة الـ80 مترا وصلت لـ530 ألفا.

بتطبيق نظام السداد للوحدة الـ80 مترا، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالها لـ30% من ثمن الوحدة والبالغ 120 ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 378 ألفا يتم سدادها على 6 أقساط بعد إضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل حيث يصل القسط الواحد لـ70 ألف جنيه تقريبا.