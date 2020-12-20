«الإسكان»: إقبال على مبادرة «سكن لكل المصريين».. و20 ألفاً حجزوا في يومين

أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن نحو 20 ألف مواطن، سجلوا على مدار اليومين الماضيين بياناتهم على الموقع الإلكترونى المخصّص لحجز الوحدات السكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «سكن لكل المصريين»، مشيرة فى بيان أمس، إلى أن الموقع الإلكترونى شهد منذ أيام ضغوطات وكثافات كبيرة من الراغبين فى الحجز، مما أدى إلى شكاوى بعض المواطنين، من عدم تمكنهم من تسجيل بياناتهم، فتم إجراء تحديثات بالموقع، وهو حالياً يعمل بكفاءة عالية، وعدد كبير يقوم بتسجيل بياناته بيسر.

وأوضحت «عبدالحميد» أن عدد من اشتروا كراسات الشروط وصل حتى الآن إلى نحو 410 آلاف مواطن، بينما وصل عدد من دفعوا مقدمات الحجز إلى نحو 310 آلاف مواطن، وعدد من سجلوا بياناتهم على الموقع 255 ألفاً، مشيرة إلى أن تسجيل البيانات على الموقع مستمر حتى 28 ديسمبر الحالى.

تسليم أراضٍ بالفيوم

من جهة أخرى، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى بيان أمس، أن جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، يبدأ اليوم الأحد ولمدة أسبوع، تسليم قطع أراضى «الإسكان المتميز» بالحى الأول المجاورتين 1 و4، إضافة إلى تسليم قطع أراضى الحى الثانى المجاورات 1 و2 و3، ومنطقة الامتداد الجنوبى للكتلة السكنية الـ180 فداناً بمدينة الفيوم الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم 3 يناير المقبل، وحتى الاثنين 8 يناير 2021، فى تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزاً التكميلية، وقطع أراضى العاملين بالخارج فى المرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمدينة العبور، على أن يتم إحضار جميع المستندات المتعلقة بقطعة الأرض التى تم حجزها طبقاً لكراسة الشروط.

اليوم بدء الحجز الإلكتروني لـ564 شقة للمتميز في "رشيد الجديدة" .. وسيجري تخصيص الوحدات بنظام أسبقية الحجز

وأعلن «الجزار» فى بيان أمس، بدء عملية الحجز الإلكترونى لـ564 وحدة سكنية بمشروع «الإسكان المتميز» ذى الطابع الساحلى بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من 90 متراً إلى 93 متراً، من الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد، وحتى الساعة 11:59 مساء الثلاثاء 22 ديسمبر الحالى، عبر الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان، لافتاً إلى أنه سيجرى تخصيص الوحدات بنظام أسبقية الحجز (Online) على الموقع.

من جانبه، أوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، أن العميل سيقوم بالدخول على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير بالرقم القومى وكلمة المرور لإجراء عملية الحجز من العاشرة صباح اليوم، وستظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالى (المحافظة - المدينة - المنطقة - نوع الوحدة - رقم العمارة - رقم الوحدة)، ثم يضغط على مفتاح تأكيد الحجز، مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وأشار «هلال» إلى أنه فى حالة حجز الوحدة، يتم استكمال سداد نسبة 20% من قيمتها خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز، بجانب سداد 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء، من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز الإلكترونى، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز، وكذلك سداد مبلغ 10 آلاف جنيه 6 دفعات ربع سنوية متساوية، على أن يتم سداد الدفعة الأولى خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند التسلم، وباقى ثمن الوحدة يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات، يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ تسلم الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم.

ويمكن سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات أو 7 سنوات محمّلة بالفائدة على الرصيد المدين فى ما يزيد على 3 سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزى وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% و5.0% مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ تسلم الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم، وفى حالة رغبة العميل بالتعامل بنظام التمويل العقارى يتم السداد وفقاً لمبادرة البنك المركزى لتنشيط التمويل العقارى وتعديلاتها ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزى الصادرة فى هذا الشأن مع الالتزام بأحد أنظمة السداد الموجودة بكراسة الشروط لحين الحصول على المنح.

وحول شروط الحجز والاشتراطات العامة، قال «هلال»: يُشترط فى المتقدم للحجز، أن يكون شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وله أهلية التصرّف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياً على قاصر، أو وصياً عليه بقرار وصاية، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء الحجز أو التخصيص.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الوحدات السكنية المطروحة للبيع مخصّصة للاستخدام السكنى فقط ولا يحق للمشترى أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصّص للوحدة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية بفسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائى، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكنى فقط، ويقر المتقدّم للحجز بأنه اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات، ووافق عليها وأن تقدّمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز هو بمثابة الموافقة النهائية على هذه الشروط، بجانب أنه ما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك الشروط يخضع للقواعد المعمول بها بالهيئة، وكذا جميع القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وكذا جميع القرارات والقواعد المتبعة فى هذا الشأن.