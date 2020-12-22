مشروع تطوير 1000 قرية فقيرة.. مبادرة رئاسية جديدة لدعم البسطاء «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريراً تليفزيونياً بعنوان «مشروع تطوير 1000 قرية فقيرة مبادرة رئاسية جديدة لدعم البسطاء».

وجاء في التقرير، أن حياة مئات الأسر المصرية في هذه القرى تغيرت بشكل كبير حتى الآن، بعد أن عانت من الفقر لسنوات طويلة لم تتوافر فيها سبل المعيشة الآدامية، حيث كان يعتاد أهل هذه القرى الأكثر احتياجا على المنازل من الأكشاك الطينية التي لا يوجد بها الكهرباء أو المياه، في شوارع ترابية لا يوجد بها عمود إنارة واحد.

السيسي كلف الحكومة للاهتمام بتطوير القرى

واستعرض التقرير المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر فقرا التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة مؤخرا للاهتمام بها بشكل أكبر ووضع خطة تشمل عدة مراحل لتنمية وتطوير 1000 قرية، وما تم تنفيذه في هذا المشروع حتى الآن، بدء عندما تعاونت وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية مع المحافظين، وذلك في 22 محافظة لتطبيق برنامج الرئيس لتطوير القرى في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل على نحو شامل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كل القطاعات بالدولة.

مشروع رفع كفاءة 1000 قرية يشمل 22 محافظة

ويشمل المشروع القومي لرفع كفاءة 1000 قرية موزعة على معظم الرقعة الجغرافية في 22 محافظة على مستوى الجمهورية، 50 مركزا بتلك المحافظات بالتكامل مع البرنامج القومي حياة كريمة لتطوير التجمعات الريفية وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المُقدمة في مجالات التعليم، الإسكان، الكهرباء، الصرف الصحي، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، تدوير المخلفات، وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة.

المرحلة الأولى لتطوير القرى الأكثر احتياجا شملت 375 قرية

وأشار التقرير، إلى أن مصر قد بدأت منذ عامين الاهتمام بملف القرى الأكثر احتياجا وشملت في مرحلتها الأولى 375 قرية حتى كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتوسيع نطاق مبادرة «حياة كريمة» لتطوير شامل في 1000 قرية جديدة تضاف إلى القرى التي يتم العمل فيها حاليا.