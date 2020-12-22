أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22-12-2020 في مصر: مستقرة

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في محلات الصاغة، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر الحالي، وذلك عقب انخفاض قُدّر بأكثر من 15 جنيهًا في الجرام الواحد، سبقه ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار قُدّر بنحو 9 جنيهات في الجرام.

وترصد «الوطن» متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب بمحلات الصاغة، وذلك في ضوء الخدمات المتنوعة التي تقدم للمتابعين والقراء بشكل يومي.

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 936 و938 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 820 و821 جنيهًا.

الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 702 و704 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6552 و6568 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

وشهد الأسبوعين الماضيين ارتفاع سعر المعدن النفيس، محققًا أعلى مستوى له خلال أسبوع، مستندًا إلى الارتفاع الذي سجله في جلسة سابقة، بفضل آمال لمزيد من التحفيز الأمريكي، يأتي هذا فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسات.

وكان تفشي جائحة كورونا المستجد التي بدأت في التفشي أواخر 2019، سببًا في فرض قيود أكثر صرامة في هولندا وألمانيا بريطانيا، بعد أن تجاوزت الوفيات في الولايات المتحدة 300 ألف، الأمر الذي دفع الأسهم الآسيوية لتهبط لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوع.

تطبيق نظام دمغ الذهب بالليزر يناير المقبل

وقال اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة الموازين والدمغة، خلال لقائه مع كاميرا فضائية Dmc، إنّه سيتم تطبيق نظام دمغ معدن الذهب بالليزر مع بداية يناير 2021، بعد نجاح التشغيل التجريبي، متابعا: «تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين عملية دمغة الليزر، ويقدم التاجر مشغولاته وتقوم المصلحة بدمغها له بالسيستم الذي يتوافق مع المصلحة طبقًا لقوانينها».

ويوضح «منتصر» أنّه لا فرق بين الدمغة الحكومية القديمة السليمة والجديدة بالليزر، والفارق الوحيد بينهما أنّ واحدة بالقلم والأخرى بالليزر، مشيرًا إلى أنّه لا يوجد أي فرق بين الاثنين.

طرق تلميع الذهب في المنزل

ويمكنك تلميع معدن الذهب في المنزل بعدة طرق وخطوات بسيطة، للحصول على قطعتك الذهبية بشكل أفضل من ذي قبل، عن طريق الآتي:

- استخدام معجون الأسنان كمادة تنظيف لمشغولاتك الذهبية، بوضع كمية صغيرة على فرشان قديمة وتحريكها بلطف على القطعة، خاصة مع المنطقة التي تزداد فيها الفصوص.

- يمكن استخدام الخل الأبيض في تلميع قطع الذهب عن طريق وضعها في السائل لمدة لا تزيد على 10 دقائق، ثم انتشالها وجليها بفرشاة معجون النظيفة.

- يمكن استخدام البيكينج صودا مع الخل الأبيض للحصول على قطعة ذهب نظيفة، عن طريق وضعها داخل المحلول، وإخراجها وتلميعها بقطعة من القماش الناعم.

- يمكن استخدام سائل غسيل الأطباق لتنظيف الذهب، عن طريق وضع القطعة المراد تلميعها في مياه ساخنة بها بعض من سائل الغسيل وفركها بالفرشاة جيدا.