طقس اليوم مائل للدفء والعظمى في القاهرة 21

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية الغربية، يكون مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنّ الطقس سيكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا وبارد ليلا على معظم الأنحاء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وفقًا لما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي تقدمه الإعلامية ليندا عبداللطيف، والمذاع عبر القناة الأولى الفضائية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 21 والصغرى 13.

- الإسكندرية: العظمى 20 والصغرى 13.

- مرسى مطروح: العظمى 20 والصغرى 12.

- بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 15.

- دمياط: العظمى 21 والصغرى 14.

- الإسماعيلية: العظمى 22 والصغرى 11.

- السويس: العظمى 21 والصغرى 12.

- العريش: العظمى 20 والصغرى 12.

- طابا: العظمى 21 والصغرى 13.

- سانت كاترين: العظمى 20 والصغرى 5.

- شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 16.

- الغردقة: العظمى 26 والصغرى 16.

- الفيوم: العظمى 21 والصغرى 10.

- بني سويف: العظمى 22 والصغرى 10.

- المنيا: العظمى 22 والصغرى 8.

- أسيوط: العظمى 23 والصغرى 9.

- سوهاج: العظمى 23 والصغرى 10.

- قنا: العظمى 25 والصغرى 10.

- الأقصر: العظمى 26 والصغرى 11.

- أسوان: العظمى 27 والصغرى 12.

-الوادي الجديد: العظمى 26 والصغرى 8.

- حلايب: العظمى 26 والصغرى 19.