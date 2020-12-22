تشغيل أول معهد للنباتات الطبية والعطرية في الشرق الأوسط بمصر (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريراً تليفزيونيا بعنوان «تشغيل أول معهد للنباتات الطبية والعطرية في مصر والشرق الأوسط».

معهد النباتات الطبية والعطرية الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط

وجاء في التقرير، أنَه في خطوة تعد إنجازا في مجال علم النباتات بدأ تشغيل معهد النباتات الطبية والعطرية وتجهيزاته البحثية بجامعة بني سويف والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وأن المعهد يستهدف في خطته أن يكون صرحا أكاديميا بحثيا متميزا ورائدا في أبحاث النباتات الطبية والعطرية على المستوى المحلي والدولي.

المعهد يمنح درجات الماجستير والدكتوراه

وأضاف التقرير، أن المعهد يستهدف طلاب الدراسات العليا ويمنح درجات الماجستير البحثي والماجستير المهني والدكتوراه ويعمل على مواكبة التقدم العلمي على مستوي العالم والمساهمة في تطوير صناعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والتطبيقات القائمة عليها، مع تقديم الخدمات المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع بمعايير عالمية، وأيضا تقديم حلول مبتكرة في هذا المجال وإعداد كوادر علمية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل.

المعهد يعظم إنتاج النباتات الطبية وتحقيق التنافسية

وتابع التقرير، بأن المعهد يساعد أيضا في تعظيم إنتاج النباتات الطبية وتحقيق الميزة التنافسية لها وخاصة أن محافظة بني سويف تنتج ما يزيد عن 40% من إجمالي إنتاج النباتات الطبية والعطرية ونباتات الزينة على مستوي الجمهورية، والتي جعل مصر تتصدر المرتبة الأولى عالميا في صادرات الزيوت العطرية.

معهد النباتات الطبية والعطرية صرح رائد يتصدر المجال في مصر والشرق الأوسط

وأشار، إلى أن معهد النباتات الطبية والعطرية يحتوي بين أروقتة على تجهيزات ومعامل متطورة ويشتمل على أقسام علمية منها قسم كيمياء النباتات، قسم تكنولوجيا الإنتاج، وتكنولوجيا الحيوية الحيوية، المستحضرات الطبية والدواء، مما يجعله بمثابة صرح رائد يتصدر هذا المجال في مصر والشرق الأوسط.