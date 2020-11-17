رئيس جامعة بني سويف يعلن بدء تشغيل معهد النباتات الطبية والعطرية

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بدء تشغيل معهد النباتات الطبية والعطرية، خلال زيارته للمعهد، اليوم، بحضور الدكتورة فاطمة حسن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومستشاري رئيس الجامعة، والدكتور ممتاز حجاب، عميد المعهد والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس .

وأكد رئيس الجامعة أن المعهد يضم أربعة أقسام علمية متميزة، تشمل قسم كيمياء النباتات، وقسم تكنولوجيا الإنتاج، وقسم التكنولوجيا الحيوية، وقسم المستحضرات الطبية والدوائية، مشيراً إلى أن المعهد يساعد في تعظيم إنتاج النباتات الطبية داخل المحافظة لإضافة ميزة تنافسية لها لاسيما وأن محافظة بني سويف تنتج ما يزيد عن 40% من إنتاج النباتات الطبية والعطرية ونباتات الزينة على مستوى الجمهورية، وتتصدر مصر المرتبة الأولى عالمياً في صادرات الزيوت العطرية.

وتفقد رئيس الجامعة عددا من المعامل الطلابية والبحثية مشيدا بالتجهيزات البحثية المتطورة الموجودة بالمعهد، التي تخدم قطاعا كبيرا من المزارعين والمصدرين للنباتات الطبية والعطرية في المحافظة ومحافظات الصعيد التي تعتبر مركز هذه الزراعات ذات الأهمية الاقتصادية والقيمة التصديرية العالية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن النباتات الطبية تعد قيمة اقتصادية كبيرة حيث يزداد الطلب عليها محلياً وعالمياً لما تتميز به من استخدامات متعددة، بالإضافة إلى إسهامها في الوصول لإكتفاء ذاتي ولإنتاج دواء مصري بنسبة 100%.

ولفت الدكتور ممتاز حجاب، أن معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية، يعتبر الأول من نوعه في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، تم إنشائه ليصبح معهدا أكاديميا بحثيا متميزا ورائدا في أبحاث النباتات الطبية والعطرية على المستوى المحلى والدولي، ويستهدف طلاب الدراسات العليا ويمنح درجات الماجستير البحثي والماجستير المهني والدكتوراه.

ويهدف المعهد إلى مواكبة التقدم العلمي على مستوى العالم والمساهمة في تطوير صناعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والتطبيقات القائمة عليها، وتقديم الخدمات المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع بمعايير عالمية، وتقديم حلول مبتكرة في مجال أبحاث المعهد، وإعداد كوادر علمية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل.