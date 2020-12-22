بنص القانون.. إسقاط الجنسية عن عناصر الإخوان المقيمين بالخارج

التحريض اليومي لإثارة الفوضى في البلاد، سياسة ونهج يتبعه التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وأذرعها المختلفة سواء المسلحة المتمثلة في الجماعات الإرهابية التي تقوم بعمليات خسيسة ضد الوطن، والإعلامية التي تظهر علينا عبر شاشات وقنوات الجماعة المحظورة التي تحرض على الدولة المصرية، التي منها قناة الشرق ومكملين، بقائمة من المذيعين الخائنين للوطن وعلى رأسهم معتز مطر ومحمد ناصر.

وتكررت مطالب أهالي مذيعو الإخوان وعناصر الجماعة الإرهابية الهاربة، بضرورة إسقاط العضوية عن أبنائهم المقيمين في الخارج ويسعون لنشر الفوضى في البلد، وذلك حسب ما نص عليه قانون الجنسية المصرية في مادته 16، على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية، في أية حالة من الأحوال الآتية:

الإضرار بأمن الدولة من الخارج

- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10، والتي تنص: «لا يجوز لمصرى أن يتجنّس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون، ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر با لجنسية المصرية ، فإذا أعلن رغبته في إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".

- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.

- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

- إذا اتصف في أى وقت من الأوقات بالصهيونية.

وتنتهج جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، سياسة التحريض اليومي ضد الوطن بهدف إثارة الفوضى عبر شاشات وقنوات الجماعة المحظورة التي تحرض على الدولة المصرية، والتي منها قناة الشرق ومكملين، بقائمة من المذيعين الخائنين للوطن وعلى رأسهم معتز مطر ومحمد ناصر.