باحث: الإخوان حولوا الخلافة الإسلامية إلى ركن من أركان الإسلام

أكد عمرو فاروق، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن فتوي الأزهر الشريف بتحريم الانضمام إلى جماعات الإرهاب والإخوان، هامة جدًا، بالإضافة إلى توقيتها الهام، على اعتبار المواجهة الفكرية، في إطار مواجهة التطرف المنتشر حول العالم، فجماعة الإخوان، حرفت الفتاوى الشرعية بشكل يخدم المفاهيم الفكرية للجماعة، ورفعوا شعارات دينية، داخل المجتمعات، من أجل ضم عدد أكبر داخل هذا التنظيم من الشعب المصري.

الإسلام لم يأتي بمفاهيم تدعو لإنشاء تنظيمات سرية

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن الإسلام لم يأتي بمفاهيم تدعو الي إنشاء تنظيمات سرية أو إسلامية تدعو إلى الدعوة للخلافة، فالخلافة ليست من أركان الإسلام، مؤكدًا أن الإخوان حولوا الخلافة الإسلامية إلى ركن من أركان الإسلام، وكان صوت الأزهر ينادي بتحريم الإنضمام الي الخلافة وأنها تدعو الي التفرقة بشكل عام، وهذا الرأي يوافق ما طرحتة هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.

فتوى الأزهر بتحريم الإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ليست الأولى

وأوضح الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن فتوي الأزهر الشريف لم تكن الأولي فقد صدرفي أربعينات القرن الماضي فتوي من الأزهر الشريف تطالب بحل جماعة الإخوان وكان ذالك من قبل شيخ الأزهر مصطفي المراغي، مطالبا بها رئيس وزراء مصر أحمد ماهر باشا، حينذ لخروجها عن إطار الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن مشايخ الأزهر الشريف قد ذكروا أن جماعة الإخوان وسيد قطب خرجوا عن الإطار الصحيح.

الأزهر الشريف هو أكبر مؤسسسة إسلامية وسطية في العالم

وأكد فاروق، أن الإسلام لا يدعو الي تنظيمات سرية ولا يدعو الي الإنقلاب عن الإسلام والأنظمة السياسية ومؤسسات الدولة من أجل قيام الخلافة، وفي الأخير أنها ليست من أركان الإسلام، بينما حسن البنا وسيد قطب إعتبرو أن الخلافة جزء من أركان الإسلام، موضحًا أن الأزهر الشريف هو أكبر مؤسسسة إسلامية وسطية في العالم ويسير علي فتواها كل المؤسسات الدينية في العالم، فخروج الفتوي من الأزهر الشريف ستعمم علي كل المؤسسات الدينية الدولية التي من أجلها إجهاض جماعة الإخوان والتيارات السلفية الجهادية