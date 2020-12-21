المفتي في ندوة «الوطن»: الإخوان فرقة ضالة في النار

استضافت جريدة «الوطن»، الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء بالعالم، في ندوة ترأسها الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير الوطن وعضو مجلس الشيوخ، وبحضور قيادات التحرير بمؤسسة الوطن، والدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، حيث شهدت الندوة الحديث في القضايا التي تشغل أذهان المصريين الدينية وفضح جماعات التطرف والإرهاب والإجابة على أسئلة القراء.

وأجاب مفتي الجمهورية على سؤال «هل الإخوان ضمن الفرق الضالة التي تحدث عنها نبي الرحمة في حديثه، (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)»، قائلا إنّ الإخوان باعتبار المنهجية التي يسيرون عليها، لهم فكر خاص يريدون أن يصلوا من خلاله ومن خلال إجراءات عديدة أخرى، يمكن أن يصنفوا طائفة من الطوائف التي تحدث عنها رسول الله في حديثه الشريف.

المفتي: يجب أن نحذر الطائفية التي يتبناها الفكر الإخواني

وتابع علام: «يجب أن نحذر من الطائفية التي يتبناها الفكر الإخواني، فنحن نراها بالفعل ليس في مصر فقط، بل تمددت وأحدثت قلقا بسبب العقيدة التي عندهم، ولذلك يجب تفكيك تلك الأفكار وتوضيح الصورة الصحيحة للناس بصورة مقنعة تخاطب الشباب قبل أن تخاطب الكبار».