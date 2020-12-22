"جمارك المطار" تضبط محاولتي تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأعشاب

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مقويات المناعة بالمخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الإماراتية القادمة من دبي بالإداراة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك حيث استوقف عبد الرحمن الحسن عباس مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر الراكب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يستحق سداد رسوما وضرائب جمركية، وتم تمرير الحقائب علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أسماء عزمي عبد الحميد مأمور الجمرك فتلاحظ لها عدم وضع الراكب لحقيبة صغيرة علي جهاز الفحص محاولا اخفائها بوضع غطاء رأس فوقها فعرضت الأمر علي محمود عبد النبي عباس مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول الذى كلفها بتفتيش الحقيبة فتبين وجود 16 هاتف محمول ماركة آيفون مخبأة داخل الحقيبة الصغيرة.

وكانت المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على ركاب طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من جدة بالإداراة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة مصطفى الجندى مدير إدارة الجمرك ، حيث استوقف محمود سيد طه رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر، راكبة مصرية حاولت الخروج من صالة الوصول.

وبسؤالها عن حيازتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجابت بالنفي، وبالعرض على مصطفي حلمي الجندي مدير إدارة الجمرك كلف حسن حمدي مدير الحركة المشرف علي الصالة الموسمية، وهشام محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة، فتلاحظ له وجود 47 كيلو جرام أعشاب وبسؤال الراكبة عنها أقرت أنها "حناء" وبالتحقق من محتواها تأكد انها أعشاب مقوية للمناعة مخبأة داخل أكياس فضية بين طيات الملابس.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ى ضبط رقمى 58 و 139 لسنة 2020 بعد العرض علي كل من الدكتور ماجد موسى المدير العام والأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك المشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.